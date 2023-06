Caves rosats i gastronomia a la segona edició de La Nit dels Rosats

Després de l’èxit de l’any passat,organitza la segona edició de La Nit dels Rosats, un esdeveniment obert a tothom i pensat per donar a conèixer la diversitat i qualitat dels caves rosats i com de bé mariden amb la més alta gastronomia.La Nit dels Rosats se celebrarà als Jardins del Palau de Pedralbes (Barcelona) el pròxim divendres, 16 de juny, de 19h a 23h. Les entrades, que tenen un cost per persona de 52€, es poden adquirir fins al 14 de juny a mitjanit a www.confrariacava.com , o bé a través del portal www.codetickets.cat El dia de l’esdeveniment el públic rebrà un díptic amb totes les referències de cava i gastronòmiques que haurà de conservar, perquè tal que li puguin segellar amb cada consumició. L’entrada donarà dret a degustar fins a, 3 entrants selectes, 3 platets dels diferents restaurants amb Estrella Michelin participants i un postre.El públic disposarà de tauletes de lliure accés i la vetllada serà amenitzada per un DJ.Canals & Munné, Carles Andreu, Castell d’Age, Duran Galan, El Mas Ferrer, Freixenet, Giró del Gorner, Giró Ribot, Juvé & Camps, Maria Casanovas, Maria Rigol Ordi, Oriol Rossell, Pagès Entrena, Parató, Rimarts, Segura Viudas, Sumarroca, Torrens Moliner i Vilarnau.