DEP. Ha mort Carlos Esteva, fundador de Can Ràfols dels Caus

El meu condol a la família i a tots els amics de @RafolsdelsCaus.



Els vins del Carlos: un viatge distingit al Massís del Garraf. Una personalitat com a territori, en la que deixa una empremta indeleble. Seguirem lluitant per l’invisible. 💫 https://t.co/qrTPEPXO1i pic.twitter.com/SX9iLWV6DB — Alba Balcells (@AlbaBalcells) June 10, 2023

, nascut el 1950, s'instal·lava al massís del Garraf el 1979, a la finca que va heretar del seu avi. Comença llavors a experimentar amb noves varietats de raïm, moltes d'elles inèdites a l'Estat, marcant l'empremta del que serà el cellerEls seus primers contactes amb la viticultura van tenir lloc a Menorca, a la dècada de 1970, però no va ser fins que es va fer càrrec de la finca familiar quan va decidir implicar-se en cos i ànima a la producció de vins de qualitat, tot potenciant les característiques del paisatge i l’arquitectura del lloc en un marc sostenible.De formació autodidacta, aprèn viticultura i enologia amb nombrosos viatges on visita vinyes i cellers emblemàtics, fins que el nomenen membre de la prestigiosai.Tot i que la major part dels vins s', la veritat és que procedeixen d'una terra molt diferent a les altres, el Massís del Garraf. A Can Ràfols ha creat una vintena de referències, però també ha treballat en altres projectes com Mas Oller, a l’Empordà, i Can Camps, una petita finca situada al bell mig del Parc Natural de Garraf. DEP.Al febrer de l'any 2000,escrivia això per la revista Vinum: “Un gran vi expressa sempre, a més del seu terrer, també la individualitat del seu creador. La qual cosa, naturalment, no es vàlida per als vins elaborats pensant en els beneficis.L’autèntica qualitat d’un vi es manifesta en l’efecte diferenciat que suscita. Els vins excepcionals tenen quelcom que va molt més enllà del que som capaços de percebre amb els ulls, el nas i el paladar.Cal lluitar per l’invisible.”