Tomàs Cusiné treu al mercat un vi brisat natural de macabeu

ha tret al mercat 921 ampolles de l'anyada 2020 d'un vi elaborat com un brisat, recuperant així una antiga metodologia d'elaborar vins blancs. Amb raïms veremats a mà el setembre del 2020, el macabeu fermenta i macera amb les seves pells durant un mes, sense addició de sulfits.Tomàs Cusiné reivindica la varietat macabeu per fer vins de guarda com el Finca Racons, que té nova anyada al mercat amb menys pas per fusta que altres anys. "Quan fas extracció li aportes estructura al vi i el fas més gastronòmic". Així i tot, s'ha atrevit a treure al mercat un vi "orange" -brisat-, reconeixent que apareixen matisos més comuns, on els vins s'igualen, i no tan diferencials ni de terrer. "La idea del Brisat sorgeix de recuperar antigues tradicions com els nostres avis que ho feien tradicionalment", comenta Tomàs."En canvi, en el cas del Finca Racons, cerquem la força, la complexitat i la direccionalitat de la varietat macabeu sense maquillatge, buscant gruix i estructura amb el moviment de lies en gran dipòsit de fusta. Volem demostrar el que pot donar de si el macabeu de vinyes velles en alçada", conclou Tomàs.Eldestaca per les notes de fruita deshidratada, amb aromes de magrana. És gras al paladar, intens, suau i rodó, amb molta profunditat i llarg final a la boca.