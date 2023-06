Titiana de Can Matons, els nous escumosos de la DO Alella

Can Matons, a la DO Alella, ha presentat la seva nova gama d’escumosos Titiana de Can Matons. Es tracta d’una col·lecció de 3 vins gastronòmics, Titiana de Can Matons Pansa Blanca 2016, Titiana de Can Matons Pinot Noir 2018 i Titiana de Can Matons Vi de Guarda 2013 (chardonnay i pinot noir).



Tots tres neixen de vinyes situades molt a prop del mar, a la part de la denominació situada al Maresme. Aquesta proximitat fa que el mar actuï com a regulador de temperatura, mantenint-la entre 20 i 25 graus, i dóna com a resultat un raïm de maduració ràpida i excel·lent per a fer escumosos.



Com apunta l’enòleg del celler, Xevi Carbonell: “Com sempre, per a Can Matons, el més important és l’origen, la vinya. No el mètode d’elaboració. En aquest cas, les vinyes, a tocar del mar, ens donen un raïm perfecte per a fer un excel·lent escumós que se surt de l’habitual: un vi gastronòmic amb bombolla. Un escumós de terroir, que reivindica el seu origen d’Alella.”



La marca Titiana s’incorpora així a Can Matons i a la DO Alella seguint l’aposta de Raventós Codorníu, propietària dels cellers, de posar en valor i reivindicar l’origen i el terroir de tots els seus vins. Can Matons també vol contribuir així a reivindicar l’excel·lència de la DO més petita del país, però bressol de grans vins i, també, de grans escumosos.



Titiana de Can Matons Pansa Blanca 2016



En paraules de l’enòleg, Xevi Carbonell, “és el més genuí de la col·lecció, el més madur, afruitat, el que respecta més la varietat”. Es tracta d’ un escumós 100% pansa blanca (la varietat autòctona de la DO) plantada al poble de St. Fost de Campsentelles, a la falda de la serralada de la Marina, en una vinya de textura sorrenca (sauló), pobra en nutrients i amb poca retenció d’aigua.



Destaca per les aromes de fruita blanca i de pinyol junt amb notes de flors seques. En boca és ampli, estructurat i llarg. Se n’elaboren entre 10.000 i 15.000 ampolles. Té un preu aproximat de 20,95 €.



Titiana de Can Matons Pinot Noir 2018



“És el més fresc de la col·lecció, el més elegant, el més clàssic dels tres”, segons Xevi Carbonell. És un escumós 100% pinot noir d’una vinya plantada fa més de 20 anys entre Alella i Tiana, de sòl franc-arenós amb barreja de sauló i argila.



Té romes de fruites vermelles del bosc on destaca la nota de gerd. En boca és corpulent, saborós i amb un post-gust molt llarg. Ideal com a aperitiu. Se n’elaboren entre 10.000 i 15.000 ampolles. El trobareu al mercat a un preu de 20,95 €.



Titiana de Can Matons Vi de Guarda 2013



En paraules de l’enòleg: “Representa la sorpresa dels envelliments: un vi de 10 anys que manté tota la tensió, la fruita... que està viu.” Es tracta d’un escumós fruit d’una selecció de les varietats chardonnay (64%) i pinot noir (36%) plantades al poble d’Alella i amb una llarga criança.



A la vinya de chardonnay predomina el sauló més groller i cru, que genera un raïm molt concentrat. El pinot creix en una parcel·la amb presència d’argila vermella. L'escumós destaca per les aromes de fruita blanca molt madura. En boca és ampli, estructurat i voluminós amb notes de torrats i brioixeria com a resultat de la llarga criança. Perfecte per acompanyar carns i plats més contundents. Se n’elaboren només entre 4.000 i 6.000 ampolles. Té un preu de 25,95 €.