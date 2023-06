La DO Empordà ven més de 6 milions d'ampolles per primera vegada

Foto: RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ



Les xifres de la DO



6.017.362 ampolles venudes

+ 3% respecte l'exercici 2021

50,4% de vendes al mercat gironí

23,4% resta de Catalunya

3,4% resta de l'Estat

6,6% exportacions (-1,4% respecte el 2021)

16,2% és venda directa des de celler

3,4 milions d'ampolles de vi negre

1,7 milions de vi blanc

642.425 de rosats

99.088 de vins dolços



Lava vendre per primer cop més de 6 milions d’ampolles en un mateix any. Concretament, el 2022, els cellers empordanesos van comercialitzar, que representarespecte a les 5.839.749 unitats venudes l’any anterior.El mercat gironí continua concentrant la majoria de les vendes de la denominació amb el, un percentatge molt similar respecte a l’any anterior, gràcies a la confiança i l’aposta dels consumidors locals pel vi de proximitat. De l’exercici del 2022, destaca especialment l’del total davant del 20% de l’exercici del 2021. Aquest increment s’ha concentrat principalment a les comarques de Barcelona, on el Consell Regulador de la denominació i els cellers empordanesos han realitzat els darrers anys una intensa campanya de promoció per donar a conèixer els seus vins a través de diverses accions comercials.La venda directa al celler representa el, mentre que les ampolles comercialitzades a l’Estat espanyol suposen el. Finalment, les exportacions se situen en el 6,6%, un percentatge una mica inferior respecte l’any 2021 que era del 8%. Els cellers empordanesos van exportar 383.146 ampolles a una quarantena de països, principalment a Suïssa, Alemanya, els Estats Units, Bèlgica, la Xina, Països Baixos, França o el Regne Unit.Per tipologia de vi, el negre continua sent la varietat més venuda amb 3,4 milions d’ampolles venudes. En segon lloc, els vins blancs amb 1,7 milions d’ampolles; a continuació els rosats, amb 642.425 ampolles i, finalment, els vins dolços amb 99.088 ampolles.Aquestes dades s’han donat a conèixer la mateixa setmana que el Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers empordanesos celebren la fira Tocs de Vi de l’Empordà a Girona, un dels principals esdeveniments enogastronòmics de les comarques gironines. La proposta celebra enguany la seva desena edició i oferirà una variada programació del 5 al 10 de juny per gaudir dels vins de l’Empordà a la capital gironina.L’acte central de la desena edició de Tocs de Vi de l’Empordà a Girona se celebrarà, com sempre, a la plaça Independència de Girona, els dies 9 i 10 de juny. Durant dos dies, en aquest espai del centre de Girona, tretze cellers de la denominació oferiran els seus vins que, a diferència d’altres anys, seran maridats amb tastets de productes de proximitat oferts pel segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent i per diversos establiments de la ciutat.A partir d’aquest dimarts, Tocs de Vi de l’Empordà ofereix també catorze tastos de vins empordanesos a espais emblemàtics de la ciutat. Les entrades per aquests tastos es van exhaurir al cap de vint-i-quatre hores de posar-les a la venda.Peu de foto: Tast a la Casa Masó d'una edició anterior de Tocs de Vi de l'Empordà a Girona. Foto: DO Empordà.