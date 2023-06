Segura Viudas reivindica el seu compromís amb la sostenibilitat i la biodiversitat de l'Heretat

El celler del Penedèsconsolida la seva aposta pels tres pilars fonamentals de la seva estratègia sota el lema "", com són l'elaboració de caves premium i de qualitat; el compromís amb la sostenibilitat i la biodiversitat que envolta l'Heretat; i l'aposta per una completa i variada oferta d'enoturisme lligada al patrimoni natural i cultural del celler així com a la gastronomia.Segura Viudas va convocar ahir una dotzena de periodistes per mostrar una de les activitats d'enoturisme estrella del celler. Els assistents van poder gaudir d'una activitat de natura pels voltants de l'Heretat; una caminada remuntant el riu bitlles, tot escoltant les explicacions del biòleg del celler.Les visites entorn del celler, per observar flora i fauna de la vinya i de la riba del riu, s'estableixen segons l'estació de l'any. Llúdrigues, toixons o guineus són espècies que passegen per les aigües poc profundes del riu buscant menjar. Tot i que la fauna acostuma a sortir de nit, el visitant de ben segur podrà observar espècies d'arbres autòctons, ocells, plantes silvestres, peixos o rèptils.La jornada va acabar amb una visita al celler, una activitat de Team Building ambi un dinar al Wine Bar, a l'exterior del celler.Segura Viudas busca mantenir l'alta qualitat dels caves, consolidant així el seu posicionament premium. Aquest esforç s'ha vist reconegut als principals concursos de vi en l'àmbit nacional i internacional, on certàmens de prestigi com Concours Mondial de Bruxelles, CINVE, Premis Vinari o Giroví han premiat recentment amb medalles d'or els caves més destacats de Segura Viudas; el Gran Reserva Heretat, el Brut Reserva o el Brut Rosé i Brut Vintage.