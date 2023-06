"Ojos de Guerra": l'exposició de la devastació a Ucraïna al celler Mas Blanch i Jové

Segons els artistes protagonistes,no és només una exposició: és una oportunitat per explicar la història del camí cap a la victòria del poble ucraïnès en la seva lluita per la llibertat del seu país. La mostra, que combina fotografies i pintures, presenta el treball d'artistes destacats que capturen la devastació i els sentiments dels habitants d'Ucraïna en temps de guerra.L'exposició compta amb la participació de reconeguts artistes com, un destacat fotògraf que ha documentat la guerra a Ucraïna i el treball del qual ha estat àmpliament utilitzat pels mitjans de comunicació. Una altra dels artistes és, fotògrafa de Kharkiv, que presenta una sèrie d'obres que mostren la destrucció a la ciutat i els sentiments dels seus habitants.També participa, guanyadora del concurs de disseny de segells postals de 2023 a Europa. Així mateix, la mostra inclou obres d', una famosa artista de street art els murals de la qual decoren els murs de Kiev. A més, hi ha obres d’artistes menys coneguts a Ucraïna però amb treballs dignes d'atenció, com les d’, aquestes últimes creades amb tela i mitjançant tècniques tradicionals d’Ucraïna.L'exposició "Ojos de Guerra" té una missió clara:. En un món on les notícies es propaguen ràpidament i la veritat es barreja amb la mentida, aquesta mostra busca explicar les realitats ucraïneses de manera commovedora i honesta. A través de l'art, els artistes esperen transmetre el missatge que la guerra és inhumana i no s'ha de repetir, i que l'ajuda i la cooperació són més importants que mai en aquests moments difícils.L’exposició es pot veure al celler