"Wine and Jazz", vins i música per lluita contra l’endometriosi

Cellers participants:

Vallformosa

Juve & Camps

Jean Leon

Alta Alella

Herència Altès

Parés Baltà

Vins el Cep

Lagravera

Vinyes d'Olivardors

Vins de Pedra.

Tots se serviran a copes Riedel gràcies també a la col·laboració d'Euroselecció, i els assistents disposaran de portacopes individuals amb l'aportació de Koala Spain.

El 15 de juny de 2023 a les 19h al Saló dels Atlants del, Carrer dels Arcs 5 de Barcelona, tindrà lloc una degustació de vins elaborats per dones i maridats amb música.Un any més, la sommelier i directora del portal Wine Style Travel Glòria Vallès organitza una nova edició del, un tast maridat amb música, gastronomia i vins elaborats per dones. La a recaptació de l'esdeveniment anirà destinada a laLa donació mínima per assistir a la degustació és de 45€ però tothom té l'opció de fer un donatiu, si no pot assistir, en aquest enllaç L'esdeveniment començarà a les 19,00 i hi haurà càtering, Jazz DJ i vins de deu cellers diferents per degustar.L'objectiu és recaptar fons per a la investigació biomèdica de l'endometriosi,. Els resultats de la investigació van enfocats a millorar la qualitat de vida de nenes, adolescents i dones en edat fèrtil que estan afectades per Endometriosi, així com preservar-ne la fertilitat. L'endometriosi és una de les causes principals d'infertilitat a les dones a qualsevol edat.La Delegació de la Fundació Mediolanum dóna suport a la tasca d'ONG que ajuden nens i nenes a aconseguir un futur millor. La Delegació duplicarà la donació aconseguida al repte, per tal de multiplicar la solidaritat entre 2.000€ i 5.000€.L'ex sommelier d'elBullidonant suport al projecte.