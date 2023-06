​5 vins del Priorat que escapen de convencionalismes

Foto: Genís Mauri

Entre tu i jo, l'has de provar. Sabies que parlem de l'únic monovarietal d'Escanya-Vella del país? Bravo per l'ímpetu del Marc Ripoll en recuperar la varietat i situar-la al radar vitivinícola. Criança de 7 mesos en fusta amb les seues lies, 868 ampolles exclusives. Resultat genuí, ben singular, però en un bon sentit dels termes. Voluminós. Madur i potent però gens alcohòlic. Fresc i mineral, com llepar una pedra molla de riu en època estival (en aquelles temporades que encara plovia, recordes?). Calçat amb xancletes, no pots parar de xipollejar.Cada vegada tinc més clar que els vins blancs Prioratencs, forçuts, passats per fusta i de recorregut maratonià com aquest aconsegueixen sacsejar qualsevol mortal. Els amants dels vinosauris fareu festa grossa. 20 anys d'existència increïblement ben portats, color daurat preciós que hipnotitza, continua fresc, expressiu i amb una acidesa que fa salivera. En vols més i més. Només un sol barril per any d'aquesta garnatxa i macabeu que són un tresor de crinera albina amb esperit d'adolescent.Darrera anyada d'un vi que no se'n farà més. Moment de dol. El Dominik Hubert ha dit prou. I és una llàstima, perquè aquest rosat fet de garnatxa (negra, blanca i grisa) té molt ganxo. Un vi assaonat, amb notes de fulles seques, pells de cítrics, certa amargor i un twist d'oxidació seductora. Rusticitat amable. No és un blockbuster tot i que la vista addueixi a qualsevol. No dubtis en adquirir una de les 2.468 entrades de la funció.En temps de TikTok i scrolling obsessiu, confeccionar un moment de pausa i dedicar l'estona que es mereix a un vi hedonista i excepcional com aquest és glòria beneïda. Lapse de celebració. Esplendorós dos dies després de desllorigar el tap minuciosament i abocar amb delicadesa el líquid al Sant Grial. Poció màgica de garnatxa. Elixir preciós.Al·lucinant dolç negre natural que neix de forma fortuïta el 2007. Estiu sec i calorós al Priorat, els llevats fan de les seues i transformen els sucres en 15.5% d'alcohol durant la fermentació. Què fem amb aquest tàndem de garnatxa i carinyena? -es pregunta la Maria Sangenís. Toca-la, Sam! -ressona per la vinya. Dit i fet. Res de sucre afegit a la fórmula, en romanen al contingut uns gens embafadors 100 mg per litre del propi raïm (que no és massa per un vi dolç), amb el que apareixen subtils notes pansificades i de fruits secs. I això m'encanta perquè, xarrup a xarrup, podries repicar la melodia tota la tarda.