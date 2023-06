115 botigues especialitzades de Catalunya amb la campanya de la DO Penedès

Amb l’objectiu de promocionar els vins, lainicia una nova edició d’una campanya en botigues vitivinícoles. Enguany hi participendel territori iEn el moment de la compra, els clients trobaran un collarí en les ampolles de la DO Penedès, en les que hi haurà la possibilitat d’aconseguir diversos premis. La campanya s’inicia a finals de maig i finalitza a principis d’agost.L’edició 2023 de la campanya de promoció a les botigues especialitzades de la DO Penedès compta amb la participació de 115 establiments, majoritàriament de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En aquesta ocasió seran 22, els cellers participants de la DO Penedès: Can Suriol, Família Torres, Miquel Jané, Joan Sardà, Mas Comtal, Planas Albareda, Colet, Jean Leon, Can Feixes, Celler MontPicolis, Celler Parató, Sumarroca, Covides, Celler Avgvstvs Forvum, Castell d’Or, Bolet, Varias, Alsina & Sardà, Bodegues Pinord, Mas Rodó, Nadal i Joan Segura Pujadas.Entre els premis que podran aconseguir els compradors, es troben llevataps de la DO Penedès exclusius per a l’acció, ampolles de vi DO Penedès, identificadors de copes o glaçoneres de la DO Penedès.Podeu trobar el llistat de botigues especialitzades aquí