Una de les millors empreses per treballar segons Forbes elabora escumosos al Penedès

, ha estat seleccionat per segon any consecutiu entre, segons Forbes. El mitjà, especialitzat en negocis i finances i amb un abast internacional, elabora un any més la llista en què destaca les companyies més valorades a nivell nacional. Per això, Forbes ha valorat lesmitjançant un sondeig en profunditat realitzat per Sigma Dos.Grup Freixenet, amb seu a Sant Sadurní d’Anoia, ha estat reconegut per la seva aposta per la transformació cultural, que posa al centre el desenvolupament i creixement de les persones. En aquest sentit, la companyia vitivinícola cerca aportar valor al negoci i a les persones en cadascuna de les etapes del cicle de la vida professional. Així, la transformació cultural -basada en l'apoderament mutu, la curiositat i l'aprenentatge, l'orientació al consumidor i la celebració de la vida-, la implantació d'estratègies organitzatives, la digitalització i el desenvolupament de programes formatius i de benestar han estat fonamentals per entrar a formar part per segona vegada en una de les llistes més prestigioses del teixit empresarial espanyol., directora de Recursos Humans de Grup Freixenet: “Per a la companyia, els professionals de RRHH han de ser i són ambaixadors estratègics i el nexe d'unió entre totes les àrees que conformen l'empresa, actuant com a palanca activa de la transformació cultural. Treballem per assolir l'excel·lència a través de la millora continuada no només en els nostres productes sinó també en tots els àmbits del negoci, i en especial les persones, que són el nostre valor diferencial. Així, és tota una satisfacció per a nosaltres saber que els nostres col·laboradors han percebut que estem compromesos en aquest camí".