Celler Masroig llença un concurs per escollir l’etiqueta del Vi Novell 2023

El Celler Masroig llença enguany un concurs entre joves dissenyadors per trobar la millor etiqueta pel seu Vi Novell 2023. Després d’anys on l’etiqueta, única en cada collita, junt amb la seva festa, han estat els trets característics i diferenciadors del Vi Novell del celler, enguany s’ha apostat per donar un gir a la iniciativa i obrir el disseny d’aquesta etiqueta a dissenyadors i estudiants de disseny, perquè donin un punt de vista diferent d’un producte que, per les seves característiques -un vi jove, fresc i informal- lliga a la perfecció amb noves i trencadores tendències pel que fa al món del disseny gràfic.



Des del Celler Masroig asseguren buscar “una proposta sorprenent, sense complexos, com és el Vi Novell del celler”. És per això que es demana als participants evitar temàtiques que ja hagin estat abordades en altres edicions. El termini del concurs, que arrenca avui mateix, estarà vigent fins al diumenge 20 d’agost, i els participants hauran de materialitzar la seva inscripció al concurs a través de la pàgina web del Celler Masroig.



El jurat, que estarà format per membres del Celler Masroig, així com per experts i professionals del disseny gràfic i la comunicació, farà pública la seva decisió abans del 8 de setembre a través dels canals de comunicació del celler. El guanyador, a més de veure la seva etiqueta en les ampolles del Vi Novell 2023 del Celler Masroig, rebrà un premi valorat en 3.000 €.



Sobre el Vi Novell



El Vi Novell no és només vi, és una manera de donar la benvinguda a la nova collita i de celebrar el final de la verema. Un homenatge a la cultura i la tradició. L’espinjolament de la bota es porta a terme des de fa generacions, coincidint al calendari amb la celebració de Sant Martí, l’11 de novembre.



El Vi Novell de Celler Masroig és tot un referent del vi català i un dels principals impulsors de la recuperació d’aquesta tradició des de fa més d’una dècada.