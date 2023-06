Decántalo augmenta els seus ingressos un 40% a França

La companyia barcelonina Decántalo fa un salt al mercat francès gràcies a la seva aliança amb el, dedicat a la logística i transport amb fortes inversions al sector del vi. Cogip és propietària de diverses empreses vinculades al vi com a distribuïdores, cellers, restaurants i també de, líder del mercat de les subscripcions de vi a França amb més de 150.000 clients.Amb l'objectiu de liderar el sector europeu de la venda online de vi, el febrer del 2022 les dues companyies signaven una aliança en què la barcelonina aporta la seva experiència amb el comerç electrònic del vi i la Le Petit Ballon en els models de subscripció i en general amb el mercat francès.El cofundador de Decántalo (juntament amb),, assegura que "entenem cada dia millor el mercat francès, tant demogràficament com a nivell de consum". Tant és així que des de la seva aliança la companyiaLes dues empreses estan accelerant el seu desenvolupament en l'àmbit internacional (ja són presents a més de trenta països), gràcies a unir sinergies i coordinar esforços conceptualment, pel que fa a l’operativa i el coneixement, i esperen doblar la seva facturació arribant als 40 milions. "Som complementaris en experiència al client i tenim el mateix ADN", assegura Hector Pla.La barcelonina i la francesa tenen un consumidor complementari. Le Petit Ballon ven vins a un públic majoritàriament més jove, amb. Decántalo, per la seva banda, ven vins a un. Té un consumidor amb més poder adquisitiu, que gasta deamb uni compra principalment vins espanyols, francesos i italians.La complementarietat resideix a entrar al món del vi a través de les propostes noves de Le Petit Ballon i, quan el consumidor està capacitat per prendre decisions de compra, passa a Decántalo i al seu model més tradicional.Amb l'aliança, el nombre de comandes de Decántalo a França, per la qual cosa un dels objectius clau és ampliar el catàleg de productes que funcionen bé al mercat francès.