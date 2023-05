Família Torres presenta les noves anyades de la col·lecció més exclusiva

Col·lecció Antologia de Família Torres

En un acte amb periodistes, Família Torres ha presentat les noves anyades dels seus vins més exclusius, els que integren la col·lecció, al celler de Pacs del Penedès., director general i cinquena generació de Família Torres, i, director tècnic, han dirigit el tast d’aquests cinc vins procedents de vinyes singulars i finques històriques de Catalunya, creats per la quarta i cinquena generació:Miquel Torres i Josep Sabarich handeixat clar el compromís del celler amb l'impacte de la sequera i la crisi climàtica, juntament amb l'agricultura regenerativa. Respecte els vins, cadascún d'ells reflecteix les particularitats del sòl i de les condicions climàtiques."La nostra intenció quan elaborem aquests vins és deixar que la vinya s’expressi lliurement, mostrant els efectes de l’anyada i trobant l’equilibri adequat per realçar el frescor natural i el caràcter varietal amb molt poca intervenció”, explica Miquel Torres Maczassek.Milmanda va néixer el 1985 i és considerat un dels grans chardonnays de l’Estat. Té el seu origen a la finca coneguda com Castell de Milmanda, que va pertànyer als monjos del Císter, a tocar del Monestir de Poblet. Els profunds sòls argilosos i el clima mediterrani amb influència continental creen les condicions idònies per al desenvolupament de la varietat.Destaca per les notes d'herbes aromàtiques i per la fruita d'os. Te molta acidesa en boca, fet que li otorgarà un gran envelliment.Mas La Plana és el vi insígnia de Família Torres. La primera anyada de 1970 va guanyar les Olimpíades del Vi de Paris el 1979 i això va marcar el rumb del celler en l’elaboració de grans vins. La vinya, amb profunds sòls al·luvials, va ser plantada entre el 1964 i 1979, al voltant de la casa familiar, a Pacs del Penedès.Mas La Plana és un cupatge de petits lots de cabernet sauvignon, que destaca per la seva fruita negra madura, les notes d'herba seca i, sobretot, les aromes balsàmiques i de resines.Aquest vi de producció molt limitada té el seu origen en un vinya de 4 hectàrees al cor del Penedès, única pels seus sòls de pissarra, molt excepcionals a la regió. Aquest tipus de sòl mineral proporciona molt bones condicions per a les varietats cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot, que formen el cupatge d’aquest vi després d’una selecció meticulosa dels millors raïms.Destaca per la seva complexitat aromàtica, amb un bon equilibri entre les fruites confitades i els cacaus i els cuirs de la criança de 18 mesos en bota.El nom Grans Muralles prové de les muralles que protegien el Monestir de Poblet. Allò que fa únic aquest vi són tant els sòls de pissarra com els raïms utilitats en el cupatge de varietats autòctones, que inclou les primeres varietats ancestrals catalanes recuperades per Família Torres fa quaranta anys. Aquest vi es va elaborar per primera vegada el 1996 amb l’ancestral garró, combinada amb altres varietats com la carinyena, garnatxa i monestrell. A partir de l’anyada 2009, es va afegir un altre cep ancestral, la querol, al cupatge, on cada varietat té un paper concret per crear aquest vi excepcional.Destaca per les aromes a fruites de tot tipus que combinen amb les notes de criança; caramels, tabacs, regalèssies... És molt potent i complex.Mas de la Rosa és el vi més exclusiu de Família Torres i el projecte més personal de Miquel Torres Maczassek, per plasmar la personalitat única d’aquesta petita vinya del Priorat. És una antiga vinya de sòls de llicorella, amb ceps de carinyena i garnatxa plantats fa més de 80 anys en costers, i una de les primeres finques vitivinícoles de Porrera. La seva ubicació, elevació i orientació aporten un frescor natural que transmet gran finor i elegància al vi.Complex, elegant, i amb una marcada tipicitat Priorat. Destaca per la seva mineralitat, amb notes de mina de llapis barrejades amb fruita negra i vermella i espècies i cafès.