Tanquen tots els establiments de Frankfurts Vallès

Aquest dilluns, el local de Casa Vallès que hi ha a Pedralbes s'ha vist obligat a abaixar les persianes, seguint els passos dels seus germans a Terrassa i Badalona, tancats des de finals de la setmana passada. El motiu? Un tall de subministrament de matèria primera. Els clients se n'han assabentat a través d'un cartell a les persianes dels establiments, que diu que han tancat per "no poder garantir ni la qualitat habituals a casa nostra els pròxims dies".



La companyia va explicar al Diari de Terrassa que el problema de subministrament afecta sobretot als embotits, i també a la botiga en línia i en l'aprovisionament de botigues d'alimentació i forns on es poden trobar habitualment els seus productes, tot i que de manera diferent, perquè "depèn de l'estoc".



Els responsables dels establiments tancats esperaven poder tornar a estar "al 100%" en quatre o cinc dies, però per ara no sembla que hi hagi una solució. I és que també els locals de Terrassa, el de Gran de Gràcia a Barcelona i els de Badalona mantenen les persianes abaixades.