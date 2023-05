Les millors coques de Sant Joan son de Granollers i Santa Agnès

El Racó, de Granollers, ha estat guardonat per la seva coca de llardons. Foto: Sr y Sra Cake

La Fleca Rovira ha estat premiada en la categoria de coca tradicional de fruites confitades i pinyons. Foto: Sr y Sra Cake

Dues fleques del Vallès Oriental,de Granollers i la, de Santa Agnès però també a Cardedeu, han estat proclamades com les que fan dues varietats de la. Han estat guardonades en la cinquena edició dels premis que organitza l’agència de comunicació gastronòmicai que han entregat a Barcelona aquest dimarts.Segons l’organització, es tracta de l’edició que ha tingut més participació, amb 250 coques.Pel que fa a El Racó, se’ls premia per la seva: "Han presentat una coca lleugera, cruixent amb una sublim pasta de full i equitativa amb la seva disposició de pinyons, llardons i sucre", justifica l’organització.D’altra banda, la Fleca Rovira -que també està a Cardedeu- ha estat premiada en la categoria de: "Una elaboració que sens dubte reflecteix tota la feina feta des de fa més de 60 anys, donant com a resultat un brioix de qualitat i elaborat amb productes ecològics i de proximitat", justifica l’agència.El jurat dels premis estava format per fins a 20 noms de professionals del sector, com Sergi Vela, Marta San José, Óscar Teixidó, Ester Roelas, Enric Badia, Jesús Fuentes, Gemma Clofent, MªCruz Barón i Marcos Díaz, entre d’altres.Pel que fa a la resta de categories, la Fleca Santacreu de Viladecans s’ha emportat la categoria de millor coca de crema i pinyons, mentre que Montserrat Forners ha rebut la distinció per la seva coca creativa. Finalment, La Pastisseria de Barcelona ha estat la guanyadora de la categoria de coca de xocolata.