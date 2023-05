​Jean Leon marida els seus vins amb òpera i pintura a la jornada del ViArt

celebra una nova edició del, la cita anual que marida el vi amb diferents disciplines artístiques,, a les 7 del vespre. Per a la setena edició, que reprèn després de tres anys d’aturada degut a la pandèmia, el celler de Torrelavit proposa un original maridatge a tres bandes, combinant l’òpera, les obres pictòriques dei els vins de Jean Leon.El periodista, escriptor i divulgador operístic, filla de l’artista, i, seran els encarregats de crear els nexes de connexió entre els diferents elements, explicant les històries, simbolismes i sensacions que evoquen. L’acte culminarà amb un concert a càrrec de la soprano lírica, acompanyada al piano perTot seguit, els assistents podran degustar les propostes gastronòmiques de dos restaurants dedicats al món del vi, el, de Torrelavit, i, de Pacs del Penedès, que aniran de la mà dels quatre vins de finca qualificada de Jean Leon: el chardonnay Vinya Gigi, el merlot Vinya Palau i els cabernet sauvignon Vinya Le Havre (reserva) i Vinya La Scala (gran reserva).Aquesta setena edició del ViArt de Jean Leon es presenta com una cita ineludible per als amants del vi i de les arts, on els assistents podran gaudir d’una experiència única per als sentits en un entorn incomparable al cor del Penedès.: ViArt 2023: Dissabte, 10 de juny: 19.00h – 00.00h: Celler Jean Leon (Château Leon S/N 08775 Ctra. Pla del Penedès. Torrelavit. Barcelona): 85€: Al telèfon 93 817 76 90 o visitas@jeanleon.com Les places són limitades. És necessari reserva prèvia.