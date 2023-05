​La Fundació Família Torres dona suport a set projectes d’ajuda a la dona i a la infància

La Fundació Família Torres, creada el 1986 per la tercera generació del celler familiar del Penedès, col·labora aquest any en set projectes socials de diferents ONGs estatals. El patronat els ha seleccionat d’entre 64 projectes presentats per 60 entitats de tot el territori en la convocatòria d’ajuts per a aquest 2023. Són projectes focalitzats en l’empoderament de la dona, la protecció a la infància i l’ajuda a col·lectius vulnerables. A més, cadascun d’ells compta amb la implicació directa i personal d’un dels membres del patronat de la Fundació, que està integrat per les dones de la quarta i cinquena generació de Família Torres i el president del celler, Miguel A. Torres.



Tres dels projectes escollits estan orientats a la infància. El projecte Espai Familiar d’Actua SCC, cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, té com a objectiu donar suport psicològic a menors i familiars de tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) del Penedès. El projecte Dreams Village, de la Fundació Port Aventura, se centra en acollir a nens, nenes i familiars que estan vivint un procés de tractament o recuperació de malalties greus, oferint-los allotjament al parc d’atraccions durant una setmana per gaudir de les instal·lacions. El tercer projecte és d’Aldees Infantils SOS, mitjançant el qual dona suport econòmicament a una aldea ubicada a Sant Feliu de Codines, que acull cada any, de manera temporal, a 50 menors de 3 a 18 anys, fins que se’ls troba una família d’acollida o poden tornar amb les seves famílies.



La Fundació també col·labora aquest any amb quatre projectes d’ajuda a les dones en risc d’exclusió social. Aquests són el programa d’acompanyament i orientació a la inserció de la Fundació Privada Ared a Barcelona, que ajuda a 25 dones que han estat víctimes de violència de gènere i estan vivint en situació de pobresa i exclusió social; el projecte Igualando talentos d’Horizontes Abiertos de Madrid, que proporciona ajuda a dones vulnerables per millorar la seva ocupabilitat mitjançant itineraris personalitzats de formació i professionalització, i finalment, el programa del restaurant amb propòsit She Bistro de Barcelona, que crea oportunitats per a dones supervivents de violència de gènere i joves amb discapacitat intel·lectual.



La Fundació Família Torres també col·labora aquest any amb l’associació Autisme amb Futur del Penedès, que ofereix recursos de vida independent a les persones amb TEA que comencen a fer la transició cap a la vida adulta. Més enllà d’aquests set projectes on col·labora l’entitat durant tot l’any, també es destinen recursos puntuals a altres organitzacions d’ajuda humanitària.



Més de tres milions d’euros en els últims deu anys



La Fundació Família Torres publica cada any en el seu web una convocatòria d’ajuts per rebre propostes alineades amb els seus àmbits d’actuació: ajudar a la infància: contribuir a millorar la salut de col·lectius vulnerables; afavorir l’empoderament de la dona; promoure la cultura i col·laborar econòmicament en desastres naturals. Després de la votació de membres del patronat, la Fundació selecciona els projectes als quals assigna una aportació anual per poder-se dur a terme.



En els últims 10 anys, l’entitat ha aportat més de tres milions d’euros a projectes socials, sobretot a aquells centrats en ajudar a la infància, que són els que concentren més recursos. Com a novetat, aquest any cada membre del patronat apadrina un dels projectes, implicant-s’hi personalment.



La Fundació Família Torres la va crear el 1986 Miguel Torres Carbó i la seva dona Margarita Riera. Des d’aleshores ha col·laborat en més de 400 projectes de cooperació en 12 països, impulsats per organitzacions públiques i privades. L'entitat la presideix Mireia Torres, cinquena generació de Família Torres, des de fa cinc anys, després de prendre el relleu de la seva mare Waltraud Maczassek, que manté la seva implicació com a presidenta honorífica.