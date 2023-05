La sommelier Clara Isamat i el vinyataire Rubèn Parera. Foto: Jordi Bes Lozano



Alguns vins que seran a la Fira de Nous Vinyataires Naturals de Catalunya. Foto: Jordi Bes Lozano



Les claus de cada fira



4a Fira Mercat Vins Rebels

Què s'hi pot trobar: els vins de 47 cellers, foodtrucks i música en directe.

Quan: 3 i 4 de juny de 17 h a 21.30 h.

On: Vilafranca del Penedès (Rambla de la Generalitat).

Preu de l'entrada: 22 euros (20 euros anticipada) i inclou 5 euros de descompte per comprar qualsevol vi de la fira.



2a Fira de Nous Vinyataires Naturals de Catalunya

Què s'hi podrà trobar: els vins de 55 cellers i el menjar de la taverna MamBo.

Quan: 11 i 12 de juny de 12 h a 19 h.

On: Sant Llorenç d'Hortons (en diverses ubicacions al voltant de l'encreuament dels carrers Major i de Valls).

Preu de l'entrada: 10 euros.

està adoptant camins molt diversos, però hi sobresurt una determinació clara: respectar més el medi i garantir preus dignes també per al viticultor. Això s'ha traduït en el naixement de múltiples projectes del denominat. En fan desenes d'elaboradors catalans, que sovint han tingut més tirada quan han sortit a vendre a l'estranger, si bé Barcelona també ha estat corresponsable d'aquest auge amb l'organització de fires així com amb l'obertura de bars i restaurants especialitzats.Ara els impulsors del vi natural malden per donar-lo a conèixer arreu de Catalunya. Un exemple paradigmàtic és el Penedès, un dels indrets del país amb més tradició vitivinícola i que aquest juny acollirà dues fires de vins naturals obertes a tothom. Lacelebra la quarta edició el cap de setmana del 3 i 4 de juny a Vilafranca del Penedès sota l'organització del viticultor i elaborador(vins Porcellànic). Poc després, el diumenge 11 i el dilluns 12 de juny es fa la segonaa Sant Llorenç d'Hortons sota la batuta de la, que ofereix una cuina de productes de proximitat i vins naturals, i tenint al capdavant el vinyataire(celler Finca Parera i soci de MamBo).Entre les dues fires volen donar a conèixer més d'un centenar de cellers i vinyataires -uns pocs seran presents a les dues- amb una filosofia compartida, si bé el concepte de vi natural continua sent molt ampli. A Vins Rebels acullen "". A la Fira de Nous Vinyataires Naturals, aquells projectes que han començat a elaborar fa 5 o 6 anys com a màxim i que agrupar-se sota el "", que no consisteix estrictament a aglutinar els vinyataires que intervenen menys durant l'elaboració del vi, sinó sobretot també els que han girat la mirada cap a la terra, treballen amb més llibertat i ho fan honestament.Durant la presentació als periodistes de la Fira de Nous Vinyataires Naturals a la taverna MamBo, la sommelier i fotògrafa, autora del documental Fermentación Espontánea sobre el vi natural, ha explicat per què és preferible parlar de moviment del vi natural. "He arribat a la conclusió que el vi natural no existeix", ha expressat Isamat, donat que fins i tot grans cellers s'han apuntat a fer-ne i, en la seva opinió, "és tan gran l'expansió que ens podem trobar coses que no ho són". Per tot plegat ha reivindicat que "s'ha de ser més honest que mai" i que els cellers i vinyataires expliquin als consumidors com treballen.De fires de vi natural ja se'n celebren diverses a Catalunya, algunes fins i tot amb una vocació internacional, però de mica en mica les de format més petit nascudes fora de Barcelona deixen de ser rara avis i es van obrint camí. A la capital catalana es fai el, per exemple, però darrerament també s'ha creatal Maresme amb el vinyatairecom a cara visible i ara el Penedès té les dues fires d'aquest juny, així com Territori Efervescent d'escumosos molt centrada en els ancestrals.Per a Parera, el vi natural està vivint "una nova onada" amb noves generacions que consideren que les fires han d'organitzar-se en les zones on es fa vi, i iniciatives com la taverna MamBo, oberta el novembre del 2021, fan que Barcelona no sigui l'únic lloc amb bars i restaurants de vi natural. "Cada poble vitivinícola hauria de tenir un MamBo i una fira, perquè això és normal", sosté. A més, "l'empoderament a comarques del sector agrícola s'està esdevenint molt fàcilment a través del vi", destaca Parera, perquè és una beguda que acostuma a tenir-se en millor consideració que altres productes. "", exemplifica.En aquesta segona edició de la Fira de Nous Vinyataires Naturals de Catalunya han obert el focus a projectes que no es limiten al Penedès, sinó de tota Catalunya -inclosa la Catalunya del Nord-, així com en aquells que s'hagin creat en els últims anys per tal d'empoderar les noves generacions que no tenen altaveu. A l'acte a la taverna MamBo, s'han pogut tastar algunes referències de vins que es presentaran a la fira -d'Oidà vins naturals, Paret Seca Vins, Clos Costela, Lucy Chilvers i La Fita-, de vegades de molt escassa producció, i que són fruit de la il·lusió i les dificultats que suposen encarar aquests nous projectes vitivinícoles.L'entrada a la, obrirà de 12 h a 19 h l'11 i el 12 de juny i se celebrarà al voltant de l'encreuament entre els carrers Major i de Valls de Sant Llorenç d'Hortons. Els 55 cellers i vinyataires que hi prendran part estaran repartits entre La Sala i el celler Finca Parera, mentre que MamBo prepararà alguns plats per menjar. A més, alguns participants aprofitaran per visibilitzar el Gremi de Vinyataires Lliures, que manté reivindicacions com que els cellers puguin posar el nom del poble a l'etiqueta independentment que no formin part d'una DO (és el cas de molts naturals).Uns dies abans, el 3 i 4 de juny, Vilafranca acollirà la. Com a novetat d'enguany, estrena ubicació a la Rambla de Catalunya del barri de la Girada i obrirà de 17 h a 21.30 h., inclou una copa Riedel i un descompte de 5 euros per comprar qualsevol vi de la fira. També hi haurà foodtrucks, música en directe i es lliuraran els premis del concurs literari "El vi és cultura".El seu organitzador, Ton Rimbau, explica que Vins Rebels va néixer amb la pandèmia encara en auge com "una forma de desafiar el sistema" i que li'n diuen "fira mercat" perquè busquen potenciar sobretot la venda de vi. Celebra que el vi natural va "com una bala" perquè cada cop hi ha més demanda, fins al punt que "t". Prova de l'interès que susciten aquestes elaboracions es pot tenir amb els seus Porcellànic: "Els nostres vins són naturals i estem en els millors restaurants del món".L'atenció que estan suscitant vins com aquests també s'està percebent en concursos o guies de vins i inclús en alguna denominació d'origen, que ha suavitzat alguns dels paràmetres que l'impedien emparar vins naturals. Rimbau té tres vins que jai està tramitant tota la documentació per ser-ne membre. Així i tot, troba a faltar més suport de cellers reconeguts cap a Vins Rebels i la fira ha hagut de canviar de plans d'un dels seus projectes més icònics: havien pensat organitzar un tren fins a Rússia d'anada i tornada per dur el vi natural per Europa, però la Guerra d'Ucraïna ha obligat a descartar-ho. Això sí, Rimbau té pensat fer quelcom similar més petit entre l'Estat espanyol, Portugal i França.