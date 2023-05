Vinow, la App que servirà vins en 30 minuts a partir del 12 de juny

anuncia la seva arribada al mercat. L'empresa va tancar al març la seva primera ronda d'i surt al mercat al mes de juny amb l'objectiu de revolucionar el consum de vi.A través de la seva App, que es llançarà elA través dela seva disruptiva xarxa de distribució, Vinow ofereix una àmplia varietat de vins amb un enfocament professional i compromès amb la qualitat.Compta amb una xarxa de distribució que permet l'entrega instantània i segura dels vins a les: Barcelona, Sabadell, Terrassa i Badalona a Catalunya, però també a Madrid, València, Bilbao, Barakaldo, Alarcón, Pozuelo, Sant Sebastià dels Reis, Alcalá d'Henares, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Gijón, Vitòria, Valladolid, Sant Sebastià i Logronyo.La disponibilitat és un altre aspecte clau de l'empresa. L'usuari podrà triar entre una acurada selecció de vins negres, blancs, rosats, escumosos... i rebre'n la comanda en tan sols 30 minuts o programar-la per a un dia i hora concreta.La companyia té grans expectatives de creixement i preveu assolir una facturació d'entre. Aquesta projecció reflecteix la confiança en la proposta única i en la demanda creixent del delivery al mercat espanyol.El mercat del comerç electrònic a Espanya està valorat en 500 milions d'euros i Vinow arriba en un moment on s'observa un canvi significatiu en el consum de vi. Cada vegada es, de més qualitat. Més despesa però menys consum per ampolla.Vinow neix per satisfer la necessitat que tenen els cellers per digitalitzar-se i per connectar amb el públic més jove.