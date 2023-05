​La 2a Fira Vins al Carrer omplirà Caldes de Montbui el 10 de juny

Foto: Toni Gutierrez

El pròxim dissabte 10 de juny de 18.00h a 22.00h l’avinguda Pi i Margall de Caldes de Montbui s’omplirà de gent per participar a laorganitzada per la botiga especialitzada en vins i licorsA l'esdeveniment hi assistiran més de 45 cellers que presentaran i explicaran alguns dels seus millors productes (vins blancs, rosats, negres i escumosos) i tots els assistents podran degustar-los.Per poder tastar les més de 150 referències ja està disponible al portal web entrapolis i a la botiga de Caldes el tiquet, que té un cost de. L’adquisició del tiquetde regal, que serà la utilitzada per tastarPer acabar de fer grossa la festa i arrodonir la jornada, durant la tarda hi haurà l’actuació de Swing Engine Trio en diferents punts de la fira i l'espai comptarà amb una zona degustació on es podran adquirir entrepans, tapes i hamburgueses per acompanyar els vins.La Vallesana és una botiga especialitzada en vins i licors que enguany farà el seu 105è aniversari oberta al públic. Després de 100 anys, l'any 2018 es va optar per fer un pas més cap a la gastronomia obrint l’espai degustació. Una zona de la botiga oberta al públic en, on fer uns embotits de qualitat o una taula de formatges artesans amb els vins de la botiga.A més, quinzenalment es programen tastos amb els clients i es fan activitats dirigides a ampliar la cultura del vi al municipi. Una altra de les opcions que s’ofereixen són els tastos i maridatges privats, sigui per a empreses o particulars.