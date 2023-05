Raventós i Blanc instal·la més de 550 m2 de plaques solars a la coberta del celler

Finca de Raventós i Blanc

El 2000,va començar a treballar amb el mètode de producció integrada (eliminant productes fitosanitaris sintètics); el 2009, va obtenir la Certificació Orgànica i, el 2013, la Certificació Demeter de Viticultura Biodinàmica; implementant diferents mesures que contribueixen a la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle i emissions de CO2.Ara, el celler fa un pas més instal·lant plaques fotovoltaiques per aprofitar l'energia solar. Concretament,, que permetran produir un 25% de l'energia necessària al llarg d'un any a les instal·lacions. La finca, que actualment té un consum de 600 MWh anuals, es podrà beneficiar d'aquesta nova mesura, que ha suposat una inversió total de 100 mil euros i estarà amortitzada en 4 anys.La instal·lació té una potència de 100 kW i està dissenyada per a l'autoconsum, ja que un 95% de l'energia generada es consumeix a la pròpia finca. Es calcula que, amb ella, es deixaran d'emetre 60 t de CO2 per any, que és l'equivalent a plantar 185 arbres. “Per nosaltres és molt important aprofitar l'energia del sol per treballar. Crec que tot i tots hauríem d'avançar cap aquí”, afirma, viticultor, enòleg i Director General a Raventós i Blanc.En aquest sentit, la resta d’energia que es consumeix a Raventós i Blanc és energia verda, que garanteix haver estat produïda també mitjançant recursos naturals renovables. Compta amb un sistema de monitorització que permet tenir dades de consum real, un sistema digital de gestió energètica, equips de fred amb leds substituint la lluminària incadescent, etc.A totes elles, cal sumar-hi el que és un dels principals pilars de la finca: l'agricultura regenerativa. Aquest mode de cultiu potencia pràctiques que contribueixin a la cura del sòl perquè tingui millor biodiversitat, més resiliència, més eficiència i rendibilitat. A més, permet que el sòl augmenti la capacitat d'absorció de CO2.La finca és, avui dia, un organisme agrícola que compta amb 90 ha plantades (entre elles, 50 ha de vinyes i 10 ha de cereals), un camp d'oliveres, ametllers, un llac i dos turons que marquen el nostre microclima. És, alhora, una granja amb animals com cabres i ovelles que ajuden a regenerar els sòls.