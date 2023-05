Gairebé 300 professionals acudeixen al showroom de la DO Costers del Segre

La DO Costers del Segre ha aterrat a Barcelona amb èxit. 275 professionals del món del sector de la restauració i de l’hostaleria, periodistes i prescriptors del vi han acudit al showroom celebrat a la Casa Capell de la ciutat, per degustar els seus nous vins i anyades, amb una mostra de 21 cellers de les set subzones que conformen la denominació d’origen, amb les varietats blanques Macabeu i Parellada com a grans protagonistes.



Al showroom han assistit autoritats com ara el regidor de l'Ajuntament de Lleida i diputat de la Diputació de Lleida Paco Cerdà; el director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre; i el director de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera.



Durant tota la tarda, els assistents van poder tastar els vins dels cellers participants, que en aquesta edició han estat els següents: Batlliu de Sort, Boldú Viticultors, Carviresa, Castell d'Encus, Castell del Remei, Cérvoles Celler, Tomàs Cusiné, Celler de Sanul, Celler Purgatori, Clos Pons, Costers del Sió, L'Olivera, Mas Blanch i Jové, Mas Ramoneda, Matallonga, Petit Duran, Raimat, Solana Roivert, Vall de Baldomar, Vila Corona i Vinya els Vilars.



A més, es va oferir a un públic reduït un tast guiat de macabeus, varietat emblema de la DO, que va estar guiat pels sommeliers Ramon Griñó i Xavier Navarro, i on es van tastar els següents vins: Les Peixeres (del celler Boldú Viticultors), Quim (Vinya els Vilars), V89 (L’Olivera), Escorça (Matallonga), Finca Racons (Tomàs Cusiné), Roc de Foc (Clos Pons), Saó Blanc (Mas Blanch i Jové) i Sotneral Blanc (Carviresa).