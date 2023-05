Arrels del Vi torna el 3 i 4 de juny a Sant Martí d’Empúries

Sommeliers del tast dels Premis

. Enguany, els grans cellers empordanesos no s’han volgut perdre la celebració dels 15 anys de fira i han confirmat la seva participació un total de 30 cellers.Arrels del Vi ofereixen un magnífic entorn, sota els pins i vora el mar Mediterrani, la possibilitat de conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers del territori i de comprar a preu de celler els excel·lents vins empordanesos, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla. Arrels del Vi permet assistir al públic general en un format de fira tradicionalment obert de forma exclusiva a professionals. Les entrades a Arrels del Vi es poden comprar anticipadament a: https://arrelsdelvi.com/ Abernethy, l'organitzador de la fira, ho explica: “Arrels del Vi celebra quinze anys i no podem estar més orgullosos. La resposta dels cellers de la DO Empordà i del territori ha estat excepcional, enguany participaran a la fira 30 cellers que reconfirmen la seva confiança en Arrels del Vi i en el nostre públic. A més estem feliços de tornar a celebrar Arrels Kids, tallers per a nenes i nens on podran pintar amb vi amb Tinta i Vi, mentre els seus pares tasten les novetats de la DO Empordà. També tindrem música en directe dissabte i diumenge. Serà una gran festa on retrobar-nos tots”.Arrels del Vi ha escalfat motors el 15 de maig amb el, el millor vi blanc, negre, rosat, dolç i el millor vi insòlit. Considerem insòlits els vins fora de la DO Empordà, així com els vins de mínima intervenció o propers al moviment dels vins naturals, com poden ser vins brisats o vins sense sulfits afegits.El tast a cegues ha estat dirigit per, sommelier del. Segons Sabadí, “Enguany hem rebut 75 mostres d’ampolles de vi per tastar a cegues, rècord absolut en les 15 edicions que portem. N’estem orgullosos, ja que demostra la repercussió que tenen els Premis Arrels del Vi en el mercat. Vull destacar també l’alt nivell dels tastadors catalans presents, per a ells resulta una magnífica oportunitat per estar al dia del què està passant a casa nostra i de compartir coneixements per tal d’enriquir-se”.