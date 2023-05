​Tast de vins icònics per tancar les celebracions del centenari de Gramona a Madrid

La setmana passada, amb l'assistència d'un centenar de professionals del vi a Madrid, va tenir lloc un tast de vins icònics, amb la participació de sis cellers, entre els quals es compta Gramona, organitzador de l'acte.Es tracta de la cloenda de les celebracions que han tingut lloc els últims mesos per festejar el, com a elaboradors de vins escumosos de molt llarga criança, que es van iniciar el febrer de 2022, al Palau de la Música de Barcelona. Des de llavors, els actes s’han succeït, en diversos formats, a Sant Sadurní d’Anoia, Ciutat de Mallorca i Londres.Cada vi va estar presentat i comentat pels seus elaboradors: Claude i Lydia Bourguignon de Laroque d’Antan; Morgane Fleury de Champagne Fleury; Carlos i Juan Carlos López de Lacalle d’Artadi, Ricardo Pérez Palacios de Descendientes de J. Palacios i Armando Guerra de Barbadillo. El tast d’escumosos Gramona, amb fins a 160 mesos de criança, va estar guiat pel restaurador i sommeliera, Carlos González, director de la Guia Peñín, i, sommelier i cara visible de Colectivo Decantado.L’acte el va conduir la sisena generació de la família Gramona,. La cinquena generació, Jaume i Xavier, van oferir al públic un resum de la història de la casa. Diversos convidats van intervenir per explicar la seva trajectòria professional conjunta.