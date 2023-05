Nous hotels i altres allotjaments nascuts per seduir l'enoturista

Recreació d'una habitació del Gran Hotel Mas d'en Bruno



L'Ora Hotel Priorat



L'Hotel Boutique Font de la Canya



El celler Buil & Giné té l'hotel al capdamunt



Una cabana de glàmping entre vinyes



Interior de Can Comas del celler Pardas



L'allotjament rural del celler Suriol



Hotel Perelada amb la piscina exterior



Allotjament rural del celler La Vinyeta



Sa Perafita del celler Martín Faixó

L'ofertacontinua creixent a Catalunya i en els últims mesos s'hi han incorporat tres hotels. El més nou és el, que just s'acaba d'estrenar al terme de Torroja del Priorat. S'ha afegit a l', que es va inaugurar l'octubre passat al petit nucli urbà de la mateixa població prioratina de només 140 habitants. A més d'aquestes dues noves obertures, al Penedès funciona des d'aquest febrer l'Amb els tres hotels s'amplia el ventall d'opcions disponibles per dormir entre vinyes, que inclou també cellers amb dependències habilitades com a allotjament, així com altres hotels, cases rurals, allotjaments singulars -com antigues barraques de vinya i cabanes-, glàmping i zones habilitades per viatjar en autocaravana.Els tres hotels acabats d'estrenar:La darrera incorporació en el mapa d'allotjaments per dormir entre vinyes. Elha obert aquest divendres en una masia datada del 1797 i que estava vinculada a una família que treballava per als monjos de la Cartoixa d'Escaladei. Està a mig camí entre Torroja del Priorat i Escaladei, i s'ha convertit en una de les opcions més luxoses del Priorat. S'ha estrenat amb tretze habitacions -a partir del juny ampliarà l'oferta amb onze més d'un segon edifici- i compta amb dos restaurants i tres bars, vinoteca amb sala de degustació, piscina infinita i spa privatitzable on el vi també hi té un paper. Pertany a The Stein Group i ara mateix és l'únic establiment que aquest grup hoteler té a Catalunya.En funció de la temporada, pot ser d'uns 600 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar.C. Mas d'en Bruno s/n. Torroja del Priorat (Priorat).Més informació: https://www.masdenbruno.com/ca/ La cadena nord-americana Marriot International també ha posat un peu al Priorat amb l', obert l'octubre del 2022. Ofereix tretze habitacions i és el primer a Catalunya que forma part de l'oferta de Design Hotels de Marriot fora de Barcelona. S'ubica en una antiga abadia del segle XVIII del nucli de Torroja del Priorat, es presenta com "un hotel del vi" -vol exercir de prescriptor dels vins de Priorat i ofereix paquets especials que inclouen visites a cellers- i també ha nascut per atreure turistes d'alt nivell adquisitiu. El propietari de l'hotel és l'empresari nord-americà D. Raja, cofundador de l'empresa Computer Enterprises Inc. No descarta ampliar l'hotel més endavant i obrir-ne un segon també de luxe a Escaladei.A partir d'entre 180-190 euros/nit i 250 euros/nit segons la temporada amb esmorzar inclòs.C. Major 25. Torroja del Priorat (Priorat).Més informació: https://orahotelpriorat.com/ L'important jaciment ibèric de Font de la Canya, on s'ha documentat que els orígens del vi a Catalunya es remunten almenys a 2.700 anys enrere, dona nom a l'troba molt a prop del jaciment, que és visitable, i ha obert aquest febrer, està envoltat d'oliveres i vinyes, i disposa de vuit habitacions amb noms també vinculats amb les restes arqueològiques. A més, té un jardí, dues piscines (una exterior i una interior), pista de pàdel i gimnàs, i ofereix packs que inclouen visites a cellers. L'hotel forma part de Cal Blay, empresa coneguda pels seus restaurants, càterings i l'organització de casaments, que també es poden celebrar a l'hotel.A partir de 240 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar.C. Major 25. Torroja del Priorat (Priorat).Més informació: https://orahotelpriorat.com/ El celler(DOQ Priorat) es va estrenar el 2005 des de bon principi amb un hotel de tres habitacions amb la voluntat d'oferir una experiència plena al visitant sobre què és el Priorat. Reivindiquen que van ser uns pioners de l'enoturisme a la comarca, amb la posada en marxa d'un centre d'enoturisme modern amb botiga, l'hotel a la part superior de l'edifici amb vistes panoràmiques, el restaurant Amics i sales polivalents per a esdeveniments. A més d'oferir l'opció de visita i tast de vins al celler, ajuden la clientela a organitzar la seva ruta pel Priorat. Poden organitzar paquets d'estada a mida, les habitacions tenen un detall de benvinguda -vi, aigua i fruits secs- i els esmorzars se serveixen a taula amb productes de proximitat.A partir de 159 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar.Ctra. Gratallops - Vilella Baixa km 11,5. Gratallops (Priorat).Més informació: https://builgine.com/ca/hotel-2/ Una de les activitats més singulars de l'oferta enoturística de Catalunya és el glàmping entre vinyes. Consisteix a allotjar-se en tendes nòmades de grans dimensions a prop de les vinyes i amb les comoditats que pot oferir un hotel. De tant en tant el celler penedesencorganitza activitats amb glàmping -aquest mateix dissabte amb observació d'estrelles,- i ara el celler prioratí(DO Montsant) també ofereix l'opció de viure l'experiència el pròxim 3 i 4 de juny. En tots dos cellers, de la mà de Zenith Experience i, pel que fa al Masroig, el programa inclou tast dels vins dels cellers que participen en l'activitat Vi Solidari, visita i tast al celler i sopar maridat amb els seus millors vins.260 euros/persona el programa complet en cas que s'allotgin dues persones.punt de trobada al Celler Masroig. C. Major 8. El Masroig (Priorat).Més informació: https://cellermasroig.com/activitats/ L'elaboració de vins del celler Pardas (DO Penedès, marca col·lectiva Corpinnat i referències sense DO) es complementa amb l'allotjament rural. Forma part d'una finca vitivinícola de 30 hectàrees i d'una masia d'origen medieval -on també hi ha el celler- que penja sobre el riu Bitlles. Reben hostes des del 2010, la casa té una capacitat per a cinc persones i ofereixen l'opció de visitar el celler i escollir vins per prendre durant l'estada -Pardas és conegut per l'elaboració de vins de varietats de raïm recuperades, com el sumoll i la malvasia de Sitges-. La casa està envoltada de vinyes i bosc de pins i disposa de dos jardins i piscina, a més de barbacoa. L'equip de Pardas subratlla que l'entorn convida a la calma i a evadir-se del tràfec de la rutina diària.entre 375/435 euros el cap de setmana i 750/1.085 euros la setmana segons temporada (capacitat per a 5 persones).Finca Can Comas. Torrelavit (Alt Penedès).Més informació: https://www.cancomas.com/ Un altre allotjament rural que es va estrenar el 2010 al Penedès és el del(DO Penedès, Cava i elaboracions sense DO). La intenció de la família amb la posada en marxa d'aquest establiment va ser dotar de sentit la masia pairal, el Castell de Grabuac. També és la seva residència, així com el lloc on han elaborat els vins en els darrers segles i que és al costat del nou celler que el 1985 va construir Francesc Suriol. Disposen de quatre habitacions amb bany, menjador i cuina on es poden allotjar fins a 12 persones. Procuren que els hostes experimentin què és viure a pagès i que se sentin com a part de la família. El celler també té diverses activitats enoturístiques, com ara visita al celler, taller de desgorjat i esmorzar de pagès.Entre 260/325 euros la nit i 1.456/1.820 euros la setmana segons temporada (per a 8 persones) amb esmorzar inclòs i estada mínima de dues nits.Can Suriol del Castell de Grabuac s/n. Barri Grabuac, Font-rubí (Alt Penedès)Més informació: https://suriol.com/allotjament El celler(DO Empordà, Cava i d'altres DO) està en plena celebració del centenari, just un any després d'haver inaugurat el nou celler dissenyat pel prestigiós estudi RCR Arquitectes. Entre els actius que també ofereix Perelada hi ha l'hotel, de cinc estrelles. Va obrir fa més de dues dècades, va ser renovat el 2016 i té 54 habitacions i 10 suites. Disposa d'una àmplia gamma de paquets i experiències: a més poder fer una visita i tast al nou celler -pot ser de caràcter privat- o a finca Garbet, es pot gaudir d'un taller de formatges amb el reconegut sommelier Toni Gerez, de la gastronomia del multiestrellat xef Paco Pérez, jugar a golf, descobrir l'entorn amb bicicleta elèctrica, d'un circuit d'aigües i d'un WineSpa.A partir de 235 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar. S'hi pot afegir una visita al nou celler per a partir de 20 euros addicionals.C. de Rocabertí s/n. Peralada (Alt Empordà).Més informació: https://www.hotelperalada.com/ La proposta enoturística del celler(DO Empordà) ha estat reconeguda -el 2017 va rebre el Premi d'Enoturisme de Catalunya- i ofereix la possibilitat de quedar-se a dormir en un edifici entre vinyes a poques passes del celler. Reben hostes des del 2010 perquè els motivava la possibilitat de proporcionar als visitants una vivència inoblidable que pot permetre gaudir del cant dels ocells a trenc d'alba, el cel estrellat quan bufa la tramuntana o les postes de sol entre vinyes. L'allotjament inclou la nit, l'esmorzar, la visita a la vinya i el celler, així com tast comentat. També es pot demanar a banda el sopar o dinar de pícnic.150 euros/nit per a dues persones i 220 euros/nit per a quatre persones amb esmorzar i visita a la vinya, celler i tast de vins inclosos.Ctra. de Mollet a Masarac. Mollet de Peralada (Alt Empordà).Més informació: https://www.lavinyeta.es/ca/allotjament-entre-vinyes/at/1 El celler(DO Empordà) va començar fa més de dues dècades amb la plantació de vinya i de mica en mica va arreglar el Mas Perafita, una masia datada del 1300 que cridava l'atenció dels visitants. "Hi havia molta gent que deia: no ens podem quedar a dormir aquí?", relaten des del celler, i van optar per destinar una part de la masia a allotjament enoturístic amb quatre habitacions perquè tothom pugui gaudir de l'entorn. Es troba al bell mig del Parc Natural de Cap de Creus -atrau senderistes, a més d'enoturistes- i això els anima a potenciar la sostenibilitat, amb iniciatives com la recuperació de l'ovella ripollesa. La nit d'allotjament inclou una visita guiada al celler i tast de vins, i la masia també acull casaments.Preu: A partir de 165 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar.Adreça: Ctra. de Cadaqués s/n. Cadaqués (Alt Empordà).Més informació: https://martinfaixo.com/ca/sa-perafita.html