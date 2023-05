Vilarnau instal·la ruscs a les vinyes per reactivar la població d'abelles

El 20 de maig serà el “Dia Mundial de l'Abella” i Vilarnau ho celebra amb la instal·lació de diversos ruscs a les seves vinyes que permetran impulsar la població de les abelles. Emmarcada en el projecte de Verallia, “Bees for the vid, vidre for the bees”, el desenvolupament d'aquesta iniciativa crearà un hàbitat idoni per a aquests insectes que exerceixen un paper fonamental en la reproducció de les flors de la vinya i mantenen la biodiversitat del entorn.



Cada flora i fauna és única i necessària per mantenir viu l'ecosistema de les vinyes, així com per garantir-ne la viabilitat futura. Aquesta filosofia ha portat a Vilarnau a sumar-se al pla de Verallia que tornarà a la natura la pol·linització orgànica de les abelles, una espècie fonamental per al desenvolupament d'una agricultura sostenible i la població de la qual s'ha vist seriosament amenaçada.



Per evitar-ho, avui ja són presents a les vinyes ecològiques de Vilarnau un total de nou ruscs, on habitarà una nova població d'abelles.



Amb “Bees for the bees”, Vilarnau avança cap a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 15, “Vida i ecosistemes terrestres”, un dels quatre ODS que la Família de Vi i Spirits de González Byass es compromet a prioritzar.



"5 + 5 Cuidant el Planeta"

“5+5 Cuidant el Planeta” és la realitat sostenible de González Byass, que compta amb cellers i destil·leries a Espanya, Xile i Mèxic. A totes destaca el compromís per la cura del medi ambient, a través de l'ús responsable dels recursos naturals, dirigit cap a un creixement equilibrat que aporti beneficis a l'entorn de manera local i global. "5+5" representa les cinc generacions de la família González que han conduït a l'empresa fins al segle XXI i les properes cinc generacions que continuaran aquesta missió a partir de la feina ja feta. Implica el nivell de compromís de González Byass amb la natura mitjançant l'ús de pràctiques sostenibles a totes les àrees de la companyia, des de la vinya al celler, passant pels proveïdors, el disseny dels productes i fins a la distribució al client.