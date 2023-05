L'Acadèmia de Poda d'INNOVI proposa poda en verd per afrontar la sequera

Davant la situació de sequera extrema que afecta el Penedès i gran part de Catalunya, l'ha enviat un conjunt de recomanacions per a la poda en verd.Per posar en context la gravetat de la situació, durant el període d'octubre a abril s'han recollit només 100 mm de pluja al Penedès, enfront dels 350 mm d'un any normal. A més, aquest dèficit s'accentua amb el fet que s’acumulem dos anys anteriors amb molt menys precipitació que la mitjana. Aquesta és una situació excepcional i mai vista en èpoques recents.Les pluges dels darrers mesos són insuficients per contrarestar el dèficit hídric provocat per la manca de pluja i l'elevada evaporació. Aquesta situació excepcional, agravada per dues temporades d'escassa precipitació i altes temperatures, està afectant el desenvolupament normal de les plantes.La situació actual reflecteix un creixement de plantes aturat, brotacions irregulars, un avançament de l'estat fenològic, un increment en el nombre de raïms, un ràpid enduriment de la base de la vegetació i en alguns casos, la manca total de brotació.Amb aquest panorama, l'Acadèmia de Poda d'INNOVI proposa com a objectius genèrics treballar en l'equilibri de producció-vegetació de la planta a través de la poda en verd i valorar, en casos especials, fomentar la viabilitat de la planta per a anys vinents, per sobre de la producció d'aquest any.Davant d'aquesta situació, l'Acadèmia recomana una sèrie de mesures tècniques. Aquestes, evitar el despampolament per mantenir l'ombra del raïm, realitzar totes les operacions el més aviat possible per evitar l'aturada de la planta i donar prioritat al creixement de la brocada i sobrecoll.En casos extrems, on la viabilitat de la planta estigui compromesa, es recomana eliminar la càrrega productiva (raïm) després de la floració o al principi del quallat.L'Acadèmia de Poda d'INNOVI convida als viticultors a observar detingudament les seves parcel·les i a compartir qualsevol estratègia exitosa per afrontar la situació actual enviant un correu a academiadepoda@innovi.cat Amb aquestes recomanacions, l'Acadèmia de Poda d'INNOVI busca ajudar als viticultors a pal·liar els efectes de la sequera extrema i a garantir la supervivència i la productivitat de les seves vinyes a llarg termini.