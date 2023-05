Les 3 rutes enoturístiques de Juvé & Camps que no et pots perdre

Les 3 Rutes enoturístiques de Juvé & Camps

"Al llarg de 100 anys i a través dels nostres caves, hem format part dels moments més especials a casa dels nostres clients. Ara és el moment d'obrir les portes de Juvé & Camps i compartir la nostra essència amb ells", és el missatge que, des de, es llança a tots els amants del vi i els escumosos que vulguin acostar-se a conèixer la nova oferta enoturística de la casa.Una de les novetats destacades és l'obertura delal llarg de tot l'any i la Terrassa de la seva Finca d’Espiells en època estival, espais on es poden tastar i gaudir referències de Juvé & Camps, Propietat d’Espiells i Pagos de Anguix i combinar-les amb una selecció de productes gastronòmics locals.està pensada per a aquells winelovers que vulguin endinsar-se en les profunditats de l'elaboració i conèixer com és el procés de criança en rima i desgorjament de les ampolles d'escumós, mostrant el valor que el temps i el silenci tenen per aconseguir l'excel·lència. La visita, d'hora i mitja, inclou un recorregut guiat per les caves, el desgorjament artesanal d'una ampolla d'escumós en directe i el tast entre les rimes d'un Cava Gran Reserva de la casa, per finalitzar amb una degustació de tres caves de llarga criança, marca de la casa Juvé & Camps, harmonitzats amb un aperitiu de productes locals.és una visita privada pensada per a grups de dos a sis persones que inclou un recorregut per les caves centenàries i l'apassionant història del celler, el valor que per a la casa té el temps i l'artesania com a forma de treball. L'exclusiu espai La Capella, on descansen els millors escumosos de Juvé & Camps, s'obrirà perquè els visitants puguin descobrir-lo degustant alguna de les joies que custòdia. Aquesta visita inclou també el tast de vins en rima, el degollament i tast en directe d'un cava Gran Reserva, així com un maridatge de caves d'alta gamma i productes gourmet.permet els amants de la naturalesa i les activitats a l'aire lliure l'oportunitat de descobrir Juvé & Campsb a través de la seva vinya, un passeig cultural per les vinyes de la finca d’Espiells per conèixer el valor del territori, la viticultura ecològica i les seves particularitats. Per augmentar el gaudi, el passeig inclou un pícnic en la vinya abans d'endinsar- se en l'univers de la criança recorrent les caves centenàries de Sant Sadurní, contemplant, també, el degollament i provant caves premium de la casa.Si els visitants prefereixen una opció a la seva mida, Juvé & Camps posa a la seva disposició altres activitats per a poder dissenyar una experiència única i adaptada a les seves predileccions: rutes en e-bike per la vinya, pícnic entre vinyes, tast lúdic, curs d'iniciació al tast, ioga en la vinya, castellers o escape rooms són només algunes de les opcions, que es poden conèixer mitjançant un contacte directe amb el celler per confeccionar el pla.