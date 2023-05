The Drops of God

Els 12 Apòstols del còmic

Segons informa T he Drinks Business , al còmic manga japonès "" que ha passat a la pantalla en forma de sèrie a Apple TV, apareixen 12 vins anomenats 'Els 12 Apòstols', i un d'ells, el penúltim, és català, concretament del Priorat.Alexandre Léger, creador de la famosa Guia de Vins Léger i figura emblemàtica de l'enologia, acaba de morir deixant una filla, Camille, que no veu el seu pare des que es va separar de la mare quan ella tenia nou anys. Quan Camille vola a Tòquio i es llegeix el testament de Léger, descobreix que el seu pare. Però, per reclamar l'herència, Camille ha de competir amb un enòleg brillant, Issei Tomine, a qui el seu pare va cuidar com si fós el seu "fill espiritual".Aquest drama multilingüe en francès i japonès de vuit episodis és una adaptació de la sèrie de manga japonesa, creada i escrita pel guardonat Tadashi Agi.Patrick Schmitt MW, editor en cap a The Drinks Business, descriu els 12 vins que apareixen al còmic. Tots els vins anomenats a la sèrie han vist un fort augment en l'interès a Àsia, particularment al Japó i Corea. Són majoritàriament de les grans regions vinícoles de França, però també hi figuren un vi californià, un italià i un de català.Tal com comenta Schmitt, el penúltim apòstol és de la regió del Priorat, l'únic vi d'Espanya de la llista. El vi està fet gairebé íntegrament amb carinyena de 100 anys i va obtenir 96 punts de The Wine Advocate.