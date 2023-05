Nous vermuts del xef Artur Martínez & el celler Can Morral d'Abrera

Xavier Morral i Artur Martínez

El restaurant AÜRT va acollir la presentació oficial dels nous vermuts creats pel xef,, juntament amb eld'Abrera (Barcelona).Aquestsneixen amb la voluntat d'aportar al mercat una visió més fresca, vínica i complexa que no pas la que aporten els tradicionals, caracteritzats principalment per la seva densitat i potència. Aquesta producció limitada es podrà adquirir directament des del celler, a algunes botigues especialitzades ia través d'una distribuïdora de Barcelona. Estan elaborats amb base de, macerada amb 20 botànics naturals entre cítrics, herbes, arrels, flors i espècies.Destaquen el donzell (amb la seva característica amargor), la llimona, la taronja, la genciana, la flor de saüc, la flor de taronger, l'herbaluïsa, el gingebre o la sàlvia. Tot i compartir-ne la gran majoria, tant el vermut blanc com el vermell incorporen alguns específics. La intenció dels seus elaboradors és que a partir de la propera producció s'utilitzin vins de la pròpia finca.El resultat són dos vins aromatitzats de producció molt limitada –400 ampolles de blanc i 400 de vermell–. S'inicien amb una llarga maceració dels botànics en alcohol vínic i un assemblatge final amb sucre ecològic i els seus vins. Passen després un llarg període d'estabilització en dipòsits d'acer inoxidable.A diferència de la majoria dels vermuts tradicionals que s'envelleixen en fusta, tant el xef Artur Martínez com la família Morral van voler apostar en aquest cas per una criança neutra per tal de no emmascarar els atributs aromàtics del vi ni els seus condiments naturals.La relació del cuiner amb la família Morral neix el 2008, quan Artur Martínez inicia la seva ferma aposta per incorporar la identitat territorial al seu ideari gastronòmic.El xef decideix llavors investigar i recuperar el patrimoni gastronòmic comarcal per aportar valor afegit a la cuina, iniciant diversos projectes amb productors locals. En la voluntat d'oferir vins del Vallès Occidental a la carta de, visita la finca de, ubicada entre les poblacions d'Abrera, Martorell i Ullastrell, on coneixEl 2011, amb l'assessorament tècnic dels enòlegsdel celler Mas Candí (Avinyonet del Penedès), van presentar: una limitadíssima producció de Macabeu envellit en roure, a la qual se sumaria després(Sumoll i Xarel·lo).