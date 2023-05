Aquests són els millors 6 vins segons el Concurs Tastavins DO Penedès

El passat divendres va tenir lloc d’entrega de premis de la, organitzat per l’i amb el suport tècnic de la Denominació d’Origen Penedès i la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca.Enguany han estat premiats 22 cellers penedesencs entre les 7 categories del certamen vinícola i s'han presentat prop de 150 mostres de 40 cellers. Max Margalef, president de l’Acadèmia Tastavins Penedès, ha volgut posar en relleu aquesta xifra i ha destacat que “totes les activitats que fem des de Tastavins, les fem pels cellers, les dirigim a promocionar els vins del Penedès”.El Concurs Tastavins DO Penedès 2023 es va decidir el passat 24 d’abril a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès, on trenta tastadors; enòlegs, sommeliers, periodistes especialitzats i representants de botigues i distribuïdores especialitzades, van tastar i puntar a cegues els millors vins del Penedès.El Concurs Tastavins DO Penedès es divideix en 7 categories: blancs, blancs criança, rosats, negres, negres criança, escumosos Clàssic Penedès i vins xarel·lo.Les medalles d'or en les respectives categories han estat per:Família Torres, Albet i Noya, Estel d’Argent, U mes U, Aymar i Parató.