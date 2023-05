La 6a edició de la Fira ViBa potencia les visites als cellers del Bages

Més activitat entre setmana

El cicle vi_suals es transforma

Objectius i projecció de la Fira ViBa

Projectar la cultura del vi a la comarca i promoure el turisme, la gastronomia i el producte local. Aquests són els objectius de la, la, que celebrarà la seva sisena edició del 27 de maig al 5 de juny, en diverses poblacions i espais de la comarca. La programació completa s'ha presentat aquest divendres al migdia al pati del Casino de Manresa, que serà l'epicentre de la festa, amb la presència de l'alcalde de Manresa,; del conseller comarcal de Turisme,; de la regidora de Cultura i Festes de Manresa,; de, president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, i d', president de Bages Impuls.Tal com s'ha explicat, aquesta edició tindrà dos caps de setmana com a eixos. En el primer, dissabte 27 i diumenge 28 de maig, les protagonistes seran lesamb tast als cellers de la, una gran oportunitat per conèixer els cellers de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, les persones que hi ha al capdavant i els seus vins.En el segon cap de setmana, dies 3 i 4 de juny, la fira es traslladarà al, que es convertirà en l'epicentre de la festa a l'aire lliure, en el qual la ciutadania podrà conèixer i provar els vins dels elaboradors de la DO Pla de Bages, així com trobar productes locals delen un espai que es dinamitzarà amb foodtrucks, activitats infantils i espectacles en directe. Com a prèvia, divendres 2 de juny, es farà en aquest mateix espai del Casino la, una vetllada on només se serveixen vins elaborats amb la varietat autòctona picapoll i que s'acompanya de gastronomia local i música en directe.A més a més, i com a novetat, durant aquest cap de setmana del 3 i 4 de juny s'oferiran visites i itineraris guiats aldel Bages, en una aposta per propiciar les estades de cap de setmana a Manresa i comarca, i per fomentar el coneixement i la descoberta de la Ruta del Vi i tots els seus agents.A banda dels dos caps de setmana forts, la Fira ViBa programa entre setmana fins a set tastos de vins a botigues especialitzades i establiments coneixedors dels vins locals, que es completaran amb maridatges de cultura i vi, ambde lade la DO Pla de Bages als cellers i amb el sopar de la Fira ViBa de dimecres 31 de maig, una proposta gastronòmica de km 0 dels restaurants vinculats a les temporades gastronòmiques del Bages que enguany es farà, per primera vegada, al pati de lade Manresa i en el qual es podran tastar vins de varietats de vinya autòctones que s'han recuperat dins el projecte que lidera l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Ampans.Amb un recorregut de més de deu edicions, les arts i el vi es fusionen de nou ara amb un canvi de format al cicle, que inclou exclusivament una peça d'arts visuals, amb la intenció que cada any es dugui a terme una única obra, de major dimensió i de caràcter permanent relacionada amb la cultura de vi de Manresa i el Bages. Es preveu que les disciplines artístiques i culturals siguin àmplies i vagin canviant: escultura, obres plàstiques, pintura urbana, art de la pedra seca, etc. En aquest nou plantejament, ja no hi haurà mostra de cinema i fotografia, que entren a formar part de les possibles disciplines que es treballin en la peça única.Així doncs, en aquesta Fira ViBa, l'artistapintarà el mur situat entre l'avinguda universitària i les Bases de Manresa, amb un mural d'art urbà relacionat amb la identitat vinícola de la comarca. Un obra que s'ha estat gestant els darrers mesos amb el comissariat dei laEntre els objectius de la Fira del Vi del Bages 2023 destaca la consolidació de la Fira a la Catalunya Central i la voluntat d'arribar a un públic potencial més ampli per donar a conèixer el. A més, es vol augmentar el nombre d'assistents i fidelitzar els visitants i participants tant a l'espai de la Fira del Pati del Casino com a totes les propostes que configuren el programa.L'any 2022, a la cinquena edició de la Fira ViBa, unes 2.000 persones van passar per l'al pati del Casino de Manresa provinents del Bages i també de comarques veïnes i de l'àrea metropolitana. El volum d'assistents a les visites de patrimoni, als cellers, al sopar de la Fira ViBa i la Nit de Picapolls va ser d'unes 500 persones.Com a objectiu principal destaca, també, treballar amb talent 100% del Bages per oferir una fira amb més visió territorial, turística i transversal on elés el fil conductor per gaudir i dinamitzar el paisatge, la gastronomia, la cultura i el patrimoni de la comarca. Així, els vins, el menjar, els artistes, la dinamització infantil i la gran majoria de proveïdors de la Fira són de la comarca.Des d'aquesta setmana ja es pot consultar tota la programació i accedir a les taquilles de les diferents propostes a firaviba.cat La Fira ViBa estàper l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i Bages Impuls, amb el suport d'institucions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.