Tot a punt per la 9a edició de la Mostra de Vins de la DO Tarragona

Cellers participants



Agrícola i Secció de Crèdit de Valls,

Cava Vives Ambròs,

Celler Magriña Calaf,

Celler Mas Bella,

Celler Mas del Botó,

Celler Mas d’en Baiget,

Celler Mas Vicenç,

Celler Pallarades,

Cellers Blanch,

Estol Verd Celler,

Vinícola de Nulles-Adernats,

Vinja Janine.



Latorna un any més a Valls per participar en una nova edició de la fira. La fira, que se celebra el cap de setmana del 19 i 20 de maig, tindrà lloc a la cèntrica plaça del Pati, i arrencarà el divendres a les 18h.Consolidada com a proposta lúdica, la fira situa la ciutat de Valls a l’epicentre de la música en directe, i és un gran aparador de la gastronomia local i dels vins de la DO Tarragona.Junt amb els vins, els assistents podran gaudir de l’oferta gastronòmica que presentarà l’Associació de Restauradors de Valls i les actuacions musicals de quatre grups, més una sessió de dj. el dissabte al migdia.En el marc de la fira, la DO Tarragona organitza també dos tastos guiats, que tindran lloc al Pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs. El primer serà dimecres dia 17 a les 20h i el segon dissabte 20 a les 19h. Els participants podran conèixer de primera mà la Ruta del Vi de la DO Tarragona i gaudir de 6 vins dels cellers que hi participen de la fira.