Glàmping entre vinyes: exclusivitat i turisme sostenible

El Celler Masroig prepara una activitat enoturística que combina el luxe i l’exclusivitat amb el turisme sostenible i la passió pel vi: un cap de setmana de glàmping entre vinyes. Serà els pròxims 3 i 4 de juny, entre les vinyes i oliveres que el celler té al poble del Masroig.



Amb aquesta proposta, una experiència única a la comarca del Priorat, el Celler Masroig proposa allotjar-se en tendes nòmades de grans dimensions al bell mig de la natura, ben a prop de les vinyes, i d’una manera confortable, amb totes les comoditats que pot oferir un hotel.



L’objectiu de l’activitat, amb la combinació de confort i aventura, és crear un espai de reconnexió amb la natura, posar en valor el paisatge, el temps i la gastronomia del territori, tot seguint el transcurs natural de les hores del dia. Per això, l’activitat va acompanyada d’un complet programa d’activitats que lliguen vi i gastronomia amb cultura i paisatge.



El programa arrenca amb la benvinguda a tots els participants, amb una presentació de l’activitat, així com del Celler Masroig i el poble que l’acull. A continuació, el celler prepara una activitat per donar a conèixer el seu vi solidari, un projecte conjunt amb altres cellers de la zona que també hi seran presents, donant a tastar alguns dels seus vins. Un cop finalitzada, a la zona del glàmping se servirà un sopar maridat amb els millors vins del Celler Masroig.



El despertar del diumenge serà amb un esmorzar mediterrani, a peu de ceps i oliveres, i després de veure sortir el sol. El programa es completarà amb una visita al Celler Masroig per conèixer de primera mà la història d’aquest celler centenari, així com els seus vins, amb un curs d’iniciació al tast que servirà per ampliar conceptes relacionats amb el món del vi.