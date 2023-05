Henkell Freixenet augmenta el seu negoci un 8,5% fins el 1.181 milions

Pedro Ferrer i Andreas Brokemper, CEOs de Henkell Freixenet

Inversions previstes



Facturació per zones en l'àmbit mundial



- Alemanya, Austria i Suissa (DACH): 318M€ 2022 vs 308M€ 2021(+3,4%)

- Europa Oest: 385M€ 2022 vs 369M€ 2021 (+4,3%)

- Europa Est: 210M€ 2022 vs 192M€ 2021 (+9,2%)

- Amèrica: 216M€ 2022 vs 168M€ 2021 (+28,7%)

- Àsia/Pacífic: 39M€ 2022 vs 39M€ 2021 (+0,1%)



La companyia se centrarà pròximament en els mercats sud-americà i asiàtic on, en paraules de Brokemper, "encara hi ha moltes oportunitats de creixement".



Schloss Johannisberg elabora 250.000 ampolles a 20 kilòmetres de Wiesbaden

Schloss Jahannisberg



La "Biblioteca" del celler, amb anyades des del 1748.

El 2018 la companyia alemanyava adquirir el 50,7% del líder de vendes de cava de Sant Sadurní d'Anoia, Freixenet per 220 milions d'euros. Després de 5 anys de la compra,, CEO de Henkell Freixenet, assegura que "".Henkell Freixenet ha augmentat la seva facturació fins als 1.181 milions d'euros,(1.088 milions d'euros)., CEO del grup, defineix la relació d'ambdues empreses com un "" i assegura que "". La compania té avui 33 filials a tot el món (a la que se sumarà la d'Uruguai prevista per aquest 2023) i dona feina a 3.500 persones.El pes de les categories del negoci de Henkell Freixenet recau majoritàriament en les bombolles, que sumen un 66% del total del negoci, augmentant un 11% respecte al 2021. Els vins tranquils representen un 22%, un 2,6% més que l'exercici anterior, tot i que la categoria que ha augmentat més és la dels espirituosos o alcohols d'alta graduació, que ha augmentat un 25,5% respecte al 2021 situant-se en un 11% del total del negoci per aquesta categoria.Freixenet, la marca més important del grup, ha venut 107 milions d'ampolles (contant cava, prosecco i vins tranquils), igualant el record històric del 2021 i situant-se líder en venda de cava en més de 100 països. Així,La companyia preveu invertir un total de30 dels quals seran per una nova línia productiva de degorjat i una ampliació de la zona de caves que permetran criar 35 milions més d'ampolles. Els 9 restants aniran destinats a Itàlia, per la seva marca, la segona més rellevant de l'empresa després de Freixenet (les segueixen).Henkel Freixenet té dos cellers a Alemanya. La seu està situada a Wiesbaden, on elabora uns 130 milions d'ampolles i a pocs kilòmetres es troba el celler Schloss Jahannisberg, uns dels més vells d'Europa -del segle XI- i el primer a plantar i elaborar la varietat riesling a la zona. Produeixen unes 250.000 ampolles anuals i disposen d'un cementiri d'antigues anyades, la "", on guarden curosament centenars d'ampolles i on es poden trobar anyades des del 1748.és el grup empresarial al qual pertany Henkell Freixenet i factura més de 2.000 milions d'euros i té més de 8.000 treballadors. A més dels vins, el grup té negocis al sector hoteler, químic, al negoci de l'art i al de les fleques.és la companyia més important del grup.