​Raimat estrena la primera paret solar en dipòsits de vi

El celler Raimat (D.O. Costers del Segre) ha estrenat amb èxit la primera paret vertical de plaques solars que cobreix dipòsits exteriors per a la fermentació del vi. Es tracta de la primera experiència coneguda d’aquest tipus i, davant els bons resultats, podria estendre’s a altres cellers del grup Raventós Codorníu en un futur pròxim.



La paret conté 70 plaques fotovoltaiques, 35 kW instal·lats, que cobreixen 8 dipòsits d’acer inoxidable. La seva col·locació innovadora totalment vertical té una triple funció: captar energia solar per a l’autoconsum i, alhora, protegir del sol els dipòsits i reduir així la necessitat de refrigeració. El projecte inclou la implementació d'un sistema de seguiment i optimització del consum energètic, unint el control de la producció amb sistemes domòtics per a l'optimització de l'autoconsum elèctric en el celler.



“Comptem amb una potència instal·lada al celler i a la vinya de 500Kwp, la qual cosa ens permet cobrir el 50% de les necessitats elèctriques del celler” declara Joan Esteve, director del celler. “Ens hem de prendre molt seriosament revertir el canvi climàtic i accions com aquesta, pionera al món, són necessàries per fer el possible per aconseguir-ho” afegeix.



La nova paret solar de Raimat s’ha presentat recentment a cellers de tot el país en una jornada organitzada per INNOVI (Clúster Vitivinícola Català) i el CEC (Clúster de les Energies Renovables). L’objectiu és ampliar el coneixement sobre les renovables en un sector, el dels cellers, que ha vist augmentar el seu consum energètic en els últims anys. Una de les causes és la major necessitat d’ús d’energia per a refredar els mostos i processos de fermentació degut a les temperatures cada vegada més elevades i el consegüent avançament de la collita.



Raimat calcula la seva empremta de carboni des del 2012. Des d'aleshores la ha reduït un 47% gràcies a l'ús d'energies renovables, mesures d'eficiència energètica, reducció del pes de les ampolles, entre d'altres. L’objectiu de Raimat de cara a 2030 és que aquest percentatge es redueixi un 20% més.