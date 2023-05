Ho explica Marc Ribas: així es grava un programa de «Joc de Cartes»

Las'està coent. Fa uns dies explicàvem tot el que sabem dels nous episodis que aviat arribaran a les televisions catalanes, i aquesta setmana el seuha fet un pas encara més gran.ha mostrat amb una les seves xarxes socials lesdeun dels capítols del show culinari que enfronta cuiners i restaurants d'arreu de Catalunya setmana rere setmana. Concretament, ha fet el vídeo d': com es prepara la taula dels participants i com es coneix qui és el guanyador del programa.En el vídeo, amb una, el presentador de l’espai va relatant com es prepara el moment més esperat del programa.col·locades per captar tots els punts de vista, l’assaig amb l’equip de contingut, elamb un cafè i, fins i tot, mostra com signa una pilota de futbol per a uns nens que s’havien apropat a saludar-lo. "S’han equivocat, segur!", bromeja Marc Ribas, que no ha jugat mai a futbol.