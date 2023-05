va aparèixer públicament en el món del vi cap als volts del 2016 creant uns vídeos de curt format a youtube – menys de 2 minuts – on parlava d’una ampolla. En aquests vídeos parlava de tot i gairebé gens del vi, però va establir una comunicació vínica diferent, gens habitual, divertida, que a vegades podria semblar irreverent, però que feia arribar el vi d’una manera totalment diferent. L’èxit d’aquests primers vídeos, li va obrir les portes a una manera de comunicar el vi que fins aleshores se centrava a explicar d’una forma poc atractiva els vins de què se’n publicaven ressenyes.Santiago Rivas treballava en el sector de la banca com a analista de riscos, vivint en una posició econòmica solvent i relaxada. Però a finals del 2022 va deixar la feina i es va llençar de cap a la comunicació del vi, ja fos col·laborant en l’organització d’esdeveniments, dirigint tastos o escrivint en diferents revistes del sector i en publicacions lifestyle.En aquest llibre veureu com ell entén el vi, com ha arribat a algunes conclusions i descobrireu que, abans d’obrir la boca, el que ha fet és tastar molt i moltes ampolles, i això l’ha portat a tenir una visió sòlida i molt clara (i personal) del panorama vínic mundial.El llibre és de lectura fàcil, fugint de tecnicismes, amb un llenguatge amè, proper, navegant entre la sàtira i el cinisme ben entès, explicant conceptes que ell ha introduït al sector: winestar, fresqueo, atlanticismo, vulcanismo, socairismo...En el llibre trobareu un llistat de quines són les ampolles que l’han marcat, una descripció dels tipus de “bodeguers” que podem trobar, un resum de les catedrals del vi (llocs on anar a prendre vins) de la península Ibèrica, i en el capítol dedicat als amants del vi, podreu saber quin tipus de winelover sou.M’ha dit que ja prepara el següent volum on hi haurà un apartat dedicat als “influencers”.Riurem.