Juvé & Camps presenta a Nova York Sapiens del Vino amb Ferran Adrià

Joan Juvé

L'edició anglesa dels dos primers volums de l'enciclopèdia més completa sobre el món del vi realitzada fins avui es va presentar alamb la presència dels seus impulsors,, i elJuvé & Camps ha fet possible aquest llançament, una manifestació més de l'estreta vinculació del centenari celler amb el món de la gastronomia, la creativitat i la innovació que representa aquesta enciclopèdia, creada sota el paraigua de la“Per a Juvé & Camps, és un gran honor presentar i col·laborar en un projecte tan emblemàtic com la Bullipedia de mans del Ferran Adrià, una ment creativa que ha sabut donar un valor extraordinari a la gastronomia, elevar-la a un altre nivell, i apostar pel món vitivinícola amb Sapiens del Vino, del qual avui presentem els dos primers volums”, va comentardurant la seva intervenció.“Fidels a la nostra tradició centenària i el nostre compromís amb l'excel·lència, la innovació i l'honestedat en la creació i elaboració d'escumosos, compartim amb elBullifoundation aquesta passió pel que fem. Des que el projecte Sapiens del Vino va començar a prendre forma, hem estat donant suport al treball del Ferran Adrià i Ferran Centelles per a desenvolupar el més extens compendi de coneixement vitivinícola realitzat fins avui i contribuint activament al fet que aquesta enciclopèdia multidisciplinària i la seva aproximació holística al món del vi i la gastronomia aconsegueixin la màxima audiència possible”, va comentar lava afegir que "gràcies a Juvé & Camps, elBullifoundation ha pogut traduir i publicar en anglès aquest magistral compendi de coneixement, un projecte que vol recollir, generar i organitzar el contingut necessari per a crear l'enciclopèdia més completa sobre el món del vi i centrada en la gastronomia i el servei al comensal. L'obra combina creativitat i innovació amb el propòsit de ser una eina d'aprenentatge i educació. Durant anys, hem estat lligats a Juvé & Camps per una estreta amistat i respecte per la qual considerem una de les marques més benvolgudes del món del vi".Durant la presentació en el Carnegie Hall es va poder veure el resultat final dels dos primers volums traduïts de Sapiens del Vi, que conté un total de vuit, tots ells centrats en el món vitivinícola des d'una perspectiva que inclou ciència, art i gastronomia i que ha comptat amb la col·laboració de prestigiosos experts mundials de la indústria com eli l'investigador i docent(laboratoris Excell Ibérica, especialitzada en R+D del sector vitivinícola), Masters of Wine, Master Sommeliers i altres experts de talla internacional.L'edició traduïda està disponible per a enviar-se a tots els Estats Units a través del següent enllaç: https://elbullistore.com/ . PVP: 120 € per volum.L'esdeveniment va incloure un tast exclusiu d'alguns dels escumosos de la casa centenària, com el seu emblemàtic Gran Reserva, Juvé & Camps Reserva de la Familia, un brut nature pioner que va néixer el 1976 trencant els motlles establerts; els tres escumosos parcel·laris també grans reserva que formen la col·lecció Milesimé: Xarel·lo d'Olivera, Chardonnay de Ca Rius i Pinot Noir de Rieral; i les cuvées més prestigioses de la casa, tres escumosos excepcionals que només s'elaboren en anyades extraordinàries: La Siberia, 100% Pinot Noir mediterrània amb més de 100 mesos de criança; Gran Juvé & Camps, un escumós de llarga guarda fruit de la selecció de vins base especialment qualificats per al lent envelliment; i La Capella, un Cava de Paratge Qualificat procedent de vinyes de Xarel·lo de més de cinquanta anys.