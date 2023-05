Dabiz Muñoz anuncia que inclourà semen de peix globus en els seus plats

El xef d'alta cuina i millor cuiner del món durant dos anys consecutius,, es planteja incloure als seus plats del restaurantun ingredient curiós. Es tracta del shirako, substància que s'obté deli és considerat un exquisitesa dins de la gastronomia japonesa. El cuiner basc l'ha catalogat de "" en el seu primer tast durant una visita al restaurant del xefSegons Muñoz, el líquid té una propietat que el fa encaixar ingredients, per aquest motiu, no descarta incorporar-lo en diferents plats. Però, el xef basc,a introduir el semen de peix a la cuina europea, alguns restaurants a Sicília ja han experimentat amb l'ingredient combinant-lo amb la pasta.Cal recordar que Muñoz és un prestigiós i conegut xef arreu del món, de fet,del món en els Best Chef Award. La inclusió del semen del peix globus, per tant, seria una demostració més de la seva creativitat i capacitat per experimentar amb diferents ingredients provinents d'incomptables indrets. Encara que per a molts pugui sobtar, el xef sempre ha deixat clar la seva tendència a oferir noves experiències als comensals dels seus restaurants.Tot i que es tracti d'una proposta, Muñoz ja ha començat a experimentar amb elper estar a l'avantguarda del que podria ser una tendència gastronòmica. El desenvolupament dels seus nous plats es podran gaudir en el nou restaurant a Madrid .