Perelada celebra el centenari amb un tast de vins immersiu

Javier, Isabel i Miguel Suqué a la mostra. Foto: Mario Wurzburger





Delfí Sanahuja, enòleg del celler, en un moment del tast. Foto: Cupatges

Els 5 vins tastats



Cava Gran Claustro: Un Brut Nature del 2017, amb més de 30 mesos d'envelliment. Pastisseria i fruita dolça en nas i cremositat, bombolla molt integrada en boca i bona acidesa.



Obsequi: Un vi blanc del 2022 tastat en primícia, ja que encara no ha sortit del celler. Garnatxa blanca, que aporta anisats tipus fonoll i fruita blanca com la pera, i sauvignon blanc, que ressalta les notes tropicals més fresques.



5 Finques: Vi negre de 7 varietats i de 5 parcel·les diferents. S'afina en botes de roure americà i francès. Notes de fruita negra i de fusta. Complex, llarg i amb tanins rodons. És un 2018, elaborat encara al celler antic.



Amfitrió: Es tasta aquí per primera vegada. Un vi negre elaborat al nou celler, collita 2020. 4 varietats on predominen la garnatxa i el sirà, que s'afinen amb una mica de carinyena i cabernet sauvignon. El 60% és envellit en roure, el 20% en 'foudre' i el 20% restant en formigó. Notes de fruita vermella i espècies.



traslladen una part de l’Empordà a Barcelona durant tres dies (5, 6 i 7 de maig) amb ‘’. Es tracta d’una mostra immersiva que proposa un autèntic viatge virtual al món de Peralada: el seu icònic castell del segle XIV i les col·leccions d’art i llibres d’incalculable valor que amaga, així com les millors imatges dels seus màgics festivals de música, o els espectaculars paisatges de les seves vinyes. També inclou una part expositiva amb peces d’art valuoses traslladades des de la biblioteca i el museu del castell, i un tast de vins immersiu i inèdit.La mostra és una iniciativa de Perelada (empresa familiar que inclou el celler, el festival de música i el castell entre una àmplia proposta d’oci i cultura) amb motiu del seu centenari.En la seva presentació,juntament amb els seus germans, ha destacat que “Celebrem 100 anys amb un viatge virtual a Perelada, obrint les seves portes i compartint tot el seu llegat artístic, els seus paisatges i el seu festival de música. Però ho fem amb la mirada posada en el futur i amb l’ambició de consolidar-nos com un destí d’oci i cultura realment únic a Europa i de seguir enfortint la marca Empordà.”Des de les sales immersives d’IDEAL, les arts digitals traslladen el visitant a l’Alt Empordà. La veu de la tramuntana, símbol empordanès, condueix el visitant per diferents espais, com el claustre gòtic del segle XIV del Convent del Carme, els jardins de Perelada que acullen el festival de música, el paisatge de Garbet o la biblioteca del castell, amb més de 100.000 exemplars de gran valor.A la part expositiva, es mostren alguns tresors de Perelada traslladats des del museu, la biblioteca o l’església del castell. Inclou un breu recorregut històric que arrenca el 1923, quan la família Mateu, dedicada al comerç del ferro i fundadora de la Hispano-Suiza, s’instal·la al Castell Perelada. Aviat van començar a elaborar els seus primers vins al celler situat sota el Convent del Carme, adjacent al castell, i que ja utilitzaven els monjos carmelites. Amb els anys, aquells vins van anar enamorant el públic i personatges de renom com el mateix Eisenhower.Als 60, començaria l’expansió internacional i la compra de vinya pròpia, i els 90 marcarien una fita històrica amb una clara aposta per la qualitat. El 2022, Perelada inaugurava un innovador nou celler, el primer d’ Europa amb segell LEED Gold, la màxima certificació de sostenibilitat a nivell mundial.En aquest context, en les últimes dècades del segle XX, creixia al voltant de Perelada una oferta d’oci i cultura única que inclou, més enllà del castell i el celler, el Festival de Peralada; un hotel 5*, un casino, un Golf i quatre restaurants de primer nivell, un d’ells amb *Michelin.