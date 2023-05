​La 14a edició de La Nit dels Xarel·los se celebrarà el 17 de juny

El restaurant vilafranquíamb la col·laboració de la, ja ha marcat al calendari la data per la 14a edició de. Aquest acte vinícola que marca l’inici d’estiu al Penedès, tindrà lloc el proper. La vetllada tornarà a unir el tast de vins monovarietals de la DO Penedès amb la varietat Xarel·lo com a protagonista, i propostes gastronòmiques ideades especialment per a l’ocasió a càrrec del restaurant El Gat Blau.Una de les singularitats de La Nit dels Xarel·los és l’oportunitat que tenen els assistents a l’acte en descobrir i tastar els vins que hi podran trobar, de la mà dels seus propis elaboradors. Un fet que demostra la voluntat dels organitzadors de l’acte a acostar la qualitat dels vins que s’elaboren al Penedès al gran públic. Les portes del Claustre Sant Francesc s’obriran als assistents a les 19h i es tancaran a les 23h. La vetllada també s’acompanyarà de música en viu.Les entrades, amb un preu de 20€, inclouen la degustació dels vins que s’hi mostraran, tres degustacions gastronòmiques i la copa de l’acte. Es poden adquirir-se a través del telèfon 610 24 37 47 o al restaurant El Gat Blau. També podran adquirir-se el dia de l’acte al Claustre Sant Francesc, sempre que en quedin disponibles.