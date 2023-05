​Llopart recapta més de 5.000 euros contra el càncer infantil

va fer entrega aquest dissabte de la recaptació solidària del darrer any a la. El xec per valor de 5.335€ va recollir-lo Joan Torner, president de l’organització, coincidint amb la celebració del concert solidari dea Llopart, que organitza eli que enguany destina la recaptació del Festival a aquesta mateixa causa.El concert de Mirabet va aplegar prop de 300 persones que van poder gaudir d’una primera part a l’exterior del celler, amb unes vistes inigualables de Montserrat i el Penedès; i una segona part que es va traslladar a l’interior de la cava a causa de la pluja.Els fons recaptats per Llopart provenen de les vendes del Most Flor de Xarel·lo de l’anyada 2021, el producte solidari del celler, i del llibre Petita història dels Llopart, família de viticultors, il·lustrat per Pilarín Bayès.La fundació Amics Joan Petit –Nens amb càncer té com a objectiu la recaptació de fons destinats a la investigació, suport i atenció als nens i nenes amb càncer i a les seves famílies i està vinculada a l´Hospital de Sant Pau, Sant Joan de Déu i Vall d’Hebrón de Barcelona, Germans Trias i Pujol de Badalona, Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Lleida, Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona.El projecte va néixer fa quasi deu anys, amb les primeres anyades embotellades del Most Flor de Xarel·lo i forma part de la gamma La Vida Secreta de les Plantes. El most està elaborat amb Xarel·lo i és 100% natural, sense additius.