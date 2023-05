Aquest escumós català és el guanyador del ‘Gran Bacchus d'Or’ 2023

Una de les grans cites a Espanya amb el món del vi, el Concurs Internacional de Vins Bacchus, organitzat per la "Unión Española de Catadores", ja ha repartit les medalles d'enguany. 53 vins han aconseguit més de 93 punts al tast a cegues. En aquesta edició s'han tastat 1.728 mostres.Els escumosos, Freixenet Cuvée D.S. 2017, Ars Collecta Grand Rose Reserva 2020 i Kripta 2015 han estat els vins catalans amb més puntuació.Més de 80 tastadors, incloent Masters of Wine, Masters Sommelier, sommeliers, responsables de compres, crítics especialitzats i responsables de les principals institucions vitivinícoles a nivell mundial avalen el palmarès de Bacchus 2023 com una de les més imprescindibles guies per al consumidor a l'hora de reconèixer la qualitat de les elaboracions premiades.Elha guanyat el Gran Bacchus d'Or, destacant així entre les altres bombolles que competien. Un cava amb un 70% Xarel·lo, 15% Macabeu, i 15% Parellada i amb 60 mesos de criança, que destaca per les seves aromes de llarga criança sobre mares amb fons fruiters i notes florals, que recorden a les pomes fresques i a la flor d’ametller.