​L'Olivera acull un grup de cooperativistes palestines

De l'1 al 7 de maig, aquesta delegació, acompanyada per representants de la Palestinian Farmers Union (PFU), visiten diferents experiències cooperatives de Ponent i Barcelona

“Empoderament, incidència, innovació i lluita contra el canvi climàtic de cooperatives de dones palestines” és la denominació que rep el projecte gestionat per l’Associació Catalana per la Pau (ACP) en consorci amb la fundació UB Solidaritat, la Palestinian Farmers Union (PFU) i L’Olivera i que ha estat finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). L’objectiu del projecte és afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències en l’àmbit cooperatiu, que permeti crear xarxa i aliances i enfortir l’empoderament del teixit cooperatiu com a element clau per a la lluita contra l’emergència climàtica.



És en el marc d’aquest projecte que L’Olivera acollirà, de l’1 al 7 de maig, a una delegació de dones palestines membres de 5 cooperatives, juntament amb dos representants de la Palestinian Farmers Union (PFU), amb l’objectiu que coneguin projectes i iniciatives catalanes amb les quals puguin intercanviar coneixements i experiències.



Així, a banda de la seva estada a L’Olivera, en el transcurs de la seva visita, podran conèixer diferents realitats cooperatives de les terres de Ponent, com la botiga d’alimentació ecològica Fem Cadena de Tàrrega o la cooperativa Corremarges, que fa recerca en etnobotànica i treballa per la recuperació i difusió dels usos populars de la vegetació, a més de l’experiència de l’Hort de la Cistellera, cooperativa de producció ecològica de Juneda. En la seva estada a Ponent, les cinc dones cooperativistes que formen part d’aquesta delegació palestina, oferiran, el divendres, 5 de maig a Tàrrega, una xerrada en primera persona sobre les seves experiències personals en el cooperativisme.



La delegació també es traslladarà a Barcelona per conèixer l’experiència cooperativa de L’Olivera a la masia Can Calopa de Dalt, el Parc Agrari del Baix Llobregat i les iniciatives cooperatives de L’Ortiga i La Rural, a més de l’obrador Espigoladors, que lluita contra el malbaratament alimentari tot afavorint l’empoderament de les persones en risc d’exclusió social.



A banda, s’han programat diferents trobades amb entitats i institucions de l’àmbit agroalimentari com l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària (ETSEA) o la cooperativa Arran de Terra, que promou l’agroecologia i la sobirania alimentària.



Aquesta visita és la segona part d’aquest projecte de cooperació internacional i arriba després que, el passat mes de febrer, una delegació de L’Olivera viatgés a Palestina per conèixer la realitat de les cooperatives de dones a la zona de Cisjordània.



Aquesta segona fase d’aquest viatge d’intercanvi finalitzarà amb l’assistència de part d’aquesta delegació al congrés sobre moviments camperols i canvi climàtic, ruralitats i empoderaments i el paper de la dona que es farà a Barcelona. Aquest congrés queda emmarcat en les accions d’incidència internacional proposades per l’ACP. Acollirà persones representants de cooperatives, associacions i experiències de tota la conca mediterrània: des de Palestina, Jordània i Egipte a Tunísia o Catalunya.