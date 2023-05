La DO Montsant aterra a pollença

Cellers participants:

Acústic Celler, Agrícola d’Ulldemolins, Celler Cairats, Celler Cedó Anguera, Celler Cooperatiu Cornudella de Montsant, Celler de Capçanes, Celler de l’Era, Celler Gritelles, Celler La Placeta, Celler Laurona, Celler Mas de les Vinyes, Celler Masroig, Celler Pascona, Celler Vendrell Rived, Cellers Sant Rafel, Cingles Blaus, Clos Mogador, Coca i Fitó, Companyia Vitícola Sileo, Cooperativa Falset Marçà, Dosterras, El Vi dels 20, Estones Vins, Orto Vins i Venus La Universal.​

per participar per quart any consecutiu en la Fira del Vi de Pollença, que enguany se celebra el cap de setmana del. Un cop finalitzada la Fira del Vi de Falset, que ha tancat aquesta edició amb rècord absolut de venda de tiquets (amb 57.000 degustacions servides) i assistència de públic, amb més de 35.000 visitants, la DO Montsant continua promovent els seus vins entre el públic final.Promoguda per l’, la Fira del Vi de Pollença celebra enguany el seu 20è aniversari recuperant la seva tradicional ubicació al Claustre de Sant Domingo, i amb la participació d’una quarantena de cellers.La DO Montsant comptarà un any més amb un estand propi on els assistents podran tastar els vins dels 25 cellers que viatgen enguany fins a les illes de la mà de la DO.Dins del programa de tastos guiats d’aquesta edició, els assistents a la fira podran participar també de dos tastos de Vins Montsant: dissabte 6 a les 17h, i diumenge 7 a les 13h.La participació de la DO Montsant en la Fira del Vi de Pollença s’emmarca dins l’acord d’agermanament entre aquesta popular fira mallorquina i la Fira del Vi de Falset.