​Tot a punt per a la 28a Fira del Vi de Falset d’aquest cap de setmana

Foto d'arxiu d'una edició passada

La(Mostra dels vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) se celebra aquest cap de setmana, amb l’inici dels actes i els tastos el divendres a la tarda (28 d’abril) i amb la clausura del certamen el vespre de dilluns (1 de maig). Com a novetat, el certamen proposa preus de fira per als vins, alhora que ha habilitat un magatzem on facilitar la recollida de les ampolles i les caixes de vins que els visitants hagin comprat, amb l’objectiu de potenciar la venda durant els dies de la Fira.La Fira del Vi de Falset dura aquest any un dia més, en caure l’1 de maig en dilluns. Això significa que, de fet, serà la Fira del Vi de Falset més llarga de la història, atès que va ser el 2018 que va començar a obrir també els divendres a la tarda. Els estands de Fira del Vi de Falset seran oberts divendres a la tarda (a partir de les 18.00) i dissabte, diumenge i dilluns (de les 11.00 a les 21.00).Paral·lelament, es consolida una de les fórmules alternatives dissenyades durant la pandèmia amb l’objectiu que la Fira no s’aturés i seguís sent útil als cellers, malgrat els diversos confinaments. Així doncs, a partir del dimarts 2 de maig i fins al 31 de maig, aquells que ho desitgin podran fer degustacions en els cellers, que podran reservar mitjançant la següent plataforma online: www.firadelvi.org Les degustacions es fan en els cellers inscrits a la Fira tant de la DOQ Priorat com de la DO Montsant.Aquest any, un dels principals reptes de l’organització (que recau en l’Ajuntament de Falset, en col·laboració amb les dues denominacions d’origen) consisteix a mirar de potenciar la venda directa de vi per part dels cellers. És per aquest motiu que, de manera que la compra de vi sigui més fàcil i còmoda, i que els compradors no hagin de carregar els vins (ja siguin en ampolles o en caixes) fins als seus vehicles particulars. El magatzem de la Fira del Vi farà de punt de recollida i càrrega. Paral·lelament, la Fira del Vi ha convidat els cellers a oferir preus especials durant els dies de la Fira, que incloguin descomptes (en relació als preus de venda en establiments comercials).En aquesta ocasió, en el certamen hi, dels quals un 55% pertanyen a la DOQ Priorat i un 45% a la DO Montsant. Es manté, per tant, una proporció similar a la dels darrers anys tant el que fa a participació com a a les denominacions d’origen.El pas dels anys també ha convertit la Fira del Vi en un esdeveniment de caràcter comarcal, amb un programa carregat d’actes en pobles de tota la comarca. Així, a banda dels actes a Falset, hi ha previstos tastos a Bellmunt, Porrera, Gratallops, El Masroig, Torroja i Els Guiamets (#Vimets).La Fira torna a comptar aquest any amb tastos que es fan de manera continuada a l’, a Falset. Són tastos que organitzen les denominacions d’origen de la comarca, els cellers, l’escola d’enologia Jaume Ciurana, els cellers i la pròpia organització de la Fira. En podeu consultar el programa al web de la Fira del Vi (www.firadelvi.org). En alguns casos, cal pagar entrada i cal reserva prèvia.La Fira del Vi de Falset concentra nombroses activitats de caràcter lúdic i cultural. En aquesta edició, hi ha previstos diversos concerts a Falset. Amb aquest objectiu, la FiM Vila-seca i la Fira del Vi de Falset han establert enguany un acord de col·laboració. Aquesta nova aliança consisteix en la programació de dues actuacions musicals amb segell FiM en el marc de la 28a edició de la Fira del Vi de Falset, que, en contrapartida, oferirà diverses activitats relacionades amb el món del vi, com ara tastos o degustacions al Castell de Vila-seca del 4 al 7 de maig.