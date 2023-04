Alta Alella inverteix 2,5 milions d’euros en vinyes

Plantació de nova vinya. Foto: Alta Alella

ha anunciat una inversió de 2,5 milions d’euros destinats principalment a l’adquisició de noves hectàrees de vinya a Alella-Tiana, a més d’instal·lacions tècniques i eines per preservar la vinya. “El que més m’emociona és que els meus pares van començar amb una sola hectàrea el 1991 i l’any. Podríem haver escollit un altre model de negoci basat en el volum, però el nostre camí era i és apostar per la terra, les vinyes, i liderar i controlar tot el procés d’elaboració del vi”, assenyala la, copropietària i segona generació del celler.Aquesta inversió arriba després d’anys de creixement i consolidació de la marca. La Família Pujol-Busquets ha anunciat un augment delen només cinc anys. Ha passat de 3,3 milions d’euros el 2018 a 5 milions el 2022. Les vendes nacionals representen un 55% (amb Catalunya, Balears, País Basc, Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid principalment), i l’exportació un 45% (amb el Canadà –Quebec, els Estats Units, Alemanya i Finlàndia com a mercats internacionals capdavanters).La inversió en noves plantacions de vinyes significa un impacte molt positiu per l’ecosistema a la zona periurbana de Barcelona i contribueix a ordenar el territori, aportant valor paisatgístic, a més d’actuar com a tallafocs. El celler treballa amb parcel·les petites que respecten al màxim l’orografia del territori, mantenint les zones de bosc entre vinyes. Això potencia la biodiversitat, prevé l’aparició de plagues i l’erosió del sòl, i repercuteix positivament a la qualitat del vi, ja que “plantem les varietats que millor s’adapten en cada parcel·la del terreny perquè expressin al màxim el seu potencial i singularitat, tenint en compte la distància i l’altura respecte al nivell del mar, i l’orientació respecte al Sol”, explica la Mireia.“Un celler és un projecte a llarg termini, i perquè les futures generacions puguin gaudir dels beneficis de la terra, cal cuidar-la ara”, diu la Mireia. Ja en el 1999, Alta Alella iniciava la seva participació al projecte de vinya experimental amb. Reduir la petjada de carboni és una tasca prioritària pel celler, que des de de fa tres anys, també pertany al grup d’empreses catalanes adherides al “Programa d’acords voluntaris” impulsat per la Generalitat de Catalunya, seguint les directives dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.