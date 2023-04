Aquest és el millor Cava Rosat, l'únic guanyador del Gran Bacchus d'Or

ha premiat el cavaamb un. Aquest cava Rosat Reserva orgànic de Codorníu ha rebut, per primera vegada en la seva història, la màxima distinció en la gran cita espanyola amb el món del vi i que tan sols 52 vins han aconseguit. Aquest reconeixement és atorgat per un jurat compost per periodistes especialitzats, sommeliers, enòlegs, Masters Wine i Masters Sommelier de tot el món.El cupatge de varietals procedeix de dues zones climàtiques, pinot noir del Segrià, principal varietal que aporta frescor i potencial d'envelliment, trepat de Conca de Barberà i xarel·lo del Penedès.En nas destaca per les aromes intenses de gerd, mora i maduixa amb una lleugera aroma cítrica que potencia els anteriors i aporta frescor. En boca ressalten les notes a fruits vermells, pròpies de la varietat pinot noir. És fresc, equilibrat i les bombolles afavoreixen la sensació de cremositat, potenciada pel seu envelliment en contacte amb els llevats.Precisament en aquesta edició, el, un altre cava de la mateixa col·lecció de prestigi, també ha rebut una medalla Bacchus d'Or. Totes dues elaboracions creades per Bruno Colomer , reconegut com a Millor Enòleg d'Espumosos del món l'any 2021 per Bacchus.